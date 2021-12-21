Зеленський хоче отримати відповідь щодо вступу України в НАТО у 2022 році

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому Україні важливо брати участь у саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді у 2022 році.

Про це стало відомо під час конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", передає Офіс Президента.

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Що розповів Зеленський

Президент України розповів, що обговорював з г8енеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та деякими лідерами країн-членів Альянсу можливість участі нашої держави в саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді у 2022 році.

"Для нас найголовніша подія – щоб ми там були присутні в тій чи іншій ролі, а також, щоб у 2022 році ми мали конкретну перспективу з чітко визначеними датами", – сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Україні важливо знати, "впродовж якого терміну нас бачать рівноправним членом Альянсу".

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