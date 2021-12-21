"Президент РФ для мене не Бог": Зеленський про можливість зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість прямих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Він заявив про важливість будування різних форматів зустрічі.

Про це стало відомо під час брифінгу Зеленського в резиденції Синьогора, передає Новини.LIVE.

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Чи можлива зустріч Зеленського і Путіна

На питання про те, чи вірить Володимир Зеленський у зустріч з Путіним, президент відзначив, що сьогодні важливо будувати різні формати переговорів.

"Президент РФ для мене не Бог, щоб у нього вірити чи ні. Я вважаю, що треба робити все, щоб будувати різні формати зустрічі", - зазначив президент.

Крім цього, Зеленський зауважив, що сьогодні Україна відкрита до діалогу, в незалежності від його формату, втім питання полягає у тому, чи готова до нього російська сторона.

На питання про те, чи вірить Володимир Зеленський у зустріч тет-а-тет із Путіним, очільник держави відповів, що відкритий до діалогу.

"Ми відкриті до діалогу. Але нам потрібно, щоб російська сторона сказала, що вони готові. Ми готові зустрічатися з РФ. Ми цього не боїмося. У будь-якому форматі з будь-якими партнерами… і прямий діалог тет-а-тет", - заявив очільник держави.

Також президент розповів про перебіг переговорів у нормандському форматі та зазначив, що зараз над цим "потужно працює" французький президент Еммануель Макрон.

" [Макрон] говорив з Путіним, говорив зі мною, зараз знову з президентом РФ розмовляє… Він готується, ми разом із ним спілкуємося, долучаємо нового канцлера… хочемо, щоб він був залучений до процесу і так само зацікавлений, як Україна",— наголосив Зеленський.

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