Росія готується напасти на Україну напередодні Різдва? Генерал прокоментував дані розвідки Великобританії

Дані великобританських розвідників про можливе військове вторгнення Росії на територію України напередодні 25 грудня – сигнал на випередження для Росії про те, що світ в курсі планів Кремля. Розвідка цілеспрямовано видає таку інформацію, щоб консолідувати всі сили, в тому числі і на найвищому політичному рівні, та виставити Росії жорсткі вимоги.

Про це Новини.LIVE сказав голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України Микола Маломуж.

"Розвідка Великобританії дала нам сценарій можливого розвитку подій і окреслила найгостріший, щоб попередити про конкретні військові операції Росії. Також це як прогноз на випередження і сигнал Росії, що США, Великобританія і представники НАТО в курсі і готові протидіяти такому розвитку подій", - уточнив Маломуж.

За його словами, в даній ситуації розвідка цілеспрямовано видає дану інформацію, щоб консолідувати всі сили, в тому числі і на найвищому політичному рівні. Також вона виставляє Росії жорсткі вимоги по не допуску даного сценарію і попередженню про можливі наслідки.

"Москва сама може провокувати так звані витоки інформації, щоб нагнітити ситуацію і змусити Захід погодитися на наявні пропозиції ще до Нового року. Це невступ України до НАТО та не розширення Альянсу в Україні, східній Європі, Кавказі та в Середній Азії", - вважає генерал.

В той же час ексглава розвідки припускає, що президент Росії Володимир Путін може і не розпочати реальні військові дії. Однак при цьому варто бути готовим до будь-яких сценаріїв.

"Нам слід консолідувати наші внутрішні військові сили і разом з нашими союзниками попередити такі сценарії. Це можуть бути перемовини команди Байден - Зеленський, Джонсон - Зеленський, з представниками НАТО та країнами-гарантами - Німеччиною та Францією, а також із Путіним. Бо як розпочнеться війна – зупинити її дуже важко", - підсумував Маломуж.

Росія нарощує війська поблизу кордонів з Україною – останні новини