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Росія готується напасти на Україну напередодні Різдва? Генерал прокоментував дані розвідки Великобританії

Політика
21 грудня 14:45
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Водночас, за його словами, не виключений і шантаж Москви
Росія готується напасти на Україну напередодні Різдва? Генерал прокоментував дані розвідки Великобританії

Дані великобританських розвідників про можливе військове вторгнення Росії на територію України напередодні 25 грудня – сигнал на випередження для Росії про те, що світ в курсі планів Кремля. Розвідка цілеспрямовано видає таку інформацію, щоб консолідувати всі сили, в тому числі і на найвищому політичному рівні, та виставити Росії жорсткі вимоги.

Про це Новини.LIVE сказав голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України Микола Маломуж.

"Розвідка Великобританії дала нам сценарій можливого розвитку подій і окреслила найгостріший, щоб попередити про конкретні військові операції Росії. Також це як прогноз на випередження і сигнал Росії, що США, Великобританія і представники НАТО в курсі і готові протидіяти такому розвитку подій", - уточнив Маломуж.

Микола Маломуж

За його словами, в даній ситуації розвідка цілеспрямовано видає дану інформацію, щоб консолідувати всі сили, в тому числі і на найвищому політичному рівні. Також вона виставляє Росії жорсткі вимоги по не допуску даного сценарію і попередженню про можливі наслідки.

"Москва сама може провокувати так звані витоки інформації, щоб нагнітити ситуацію і змусити Захід погодитися на наявні пропозиції ще до Нового року. Це невступ України до НАТО та не розширення Альянсу в Україні, східній Європі, Кавказі та в Середній Азії", - вважає генерал.

В той же час ексглава розвідки припускає, що президент Росії Володимир Путін може і не розпочати реальні військові дії. Однак при цьому варто бути готовим до будь-яких сценаріїв.

"Нам слід консолідувати наші внутрішні військові сили і разом з нашими союзниками попередити такі сценарії. Це можуть бути перемовини команди Байден - Зеленський, Джонсон - Зеленський, з представниками НАТО та країнами-гарантами - Німеччиною та Францією, а також із Путіним. Бо як розпочнеться війна – зупинити її дуже важко", - підсумував Маломуж.

Росія нарощує війська поблизу кордонів з Україною – останні новини

  • За даними джерел CNN, які близькі до американської розвідки, протягом кількох останніх днів фіксується посилення концентрації російських військ біля кордонів України. Війська та техніка перекидаються залізничним та повітряним транспортом.
  • За оцінками розвідки США, поблизу кордонів з Україною перебуває більше 50 батальйонних тактичних груп, ще 6 підрозділів їдуть до пунктів призначення. У кожній з таких груп може бути до 900 осіб.
  • На думку російського політолога Дмитра Орешкіна, у разі військового вторгнення на територію України, Володимир Путін понесе великі втрати.
  • В кінці минулого тижня МЗС РФ опублікувало проєкт російського договору про гарантії безпеки, переданий США. Згідно з документом, Росія та США зобов'язуються не використовувати територію третіх держав для розміщення військових баз та підготовки збройного нападу одна на одну.
  • Якщо Вашингтон піде назустріч гарантіям безпеки, Москва допускає позитивний розвиток подальших відносин із США, заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.
  • На думку генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, російський президент Володимир Путін продовжує нарощувати війська біля кордонів з Україною, вимагаючи від Заходу, зокрема США, не допустити розширення НАТО в бік Росії і зупинити постачання сучасної зброї для України.
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Авторка публікації
Галина Остаповець
Народилася у Львівській області, закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет, працювала в провідних виданнях України на позиції журналіста відділів "Суспільство", "Світ", "Політика та коментарі". Протягом останніх п'яти років була журналістом інтернет-видання "Обозреватель", а тепер працюю для Новини.LIVE.
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Донбас війна розвідка Володимир Путін
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