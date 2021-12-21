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Зеленський відреагував на підозру Порошенку у держзраді

Політика
21 грудня 19:01
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На думку гаранта, особливого резонансу довкола експрезидента не буде
Зеленський відреагував на підозру Порошенку у держзраді

Президент України Володимир Зеленський відреагував на оголошення підозри 5-му президенту України Петру Порошенку. Він зазначив, що на ситуацію в середині країни вона не вплине, як і минула підозра по вугільній справі, оголошена нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку. 

Про це Зеленський сказав у вівторок, 21 грудня.

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"Я не думаю, що це буде якось впливати на ситуацію всередині держави. На цю ситуацію, як правило, впливають фінансові групи. Він (Порошенко, – ред.) є однією з цих фінансових груп. Я бачу єдине, ми не бачимо резонансу щодо таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали (Порошенко, – ред.)", – прокоментував Зеленський і додав, що цим питанням мають займатися правоохоронні органи та суд.

Що відомо про ситуацію довкола Порошенка

  • 20 грудня Порошенку оголосили підозру в державній зраді. За словами Турчинова, її підписав один із заступників генпрокурора Ірини Венедіктової.
  • Адвокат Ілля Новіков заявив, що текст підозри Порошенку про держзраду "засунули в щілину хвіртки".
  • У СБУ пояснили, що трьом особа раніше вже повідомили про підозру, а 20 грудня її отримав і Петро Порошенко.
  • 5-й президент України Петро Порошенко, якому оголосили підозру у державній зраді, повернеться в Україну не раніше 2022 року. Принаймні його адвокат Ілля Новіков дав зрозуміти, що колишній гарант зробить це тоді, коли вважатиме за потрібне, а не тоді, коли цього вимагає прокуратура і ДБР.
  • Порошенко нібито поїхав у турне закордон раптово і купив квиток на літак за 45 хвилин до вильоту. А судовий процес щодо держзради може закінчитися нічим. Про це сказав Арахамія. 
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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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views-icon 219
Петро Порошенко Володимир Зеленський держзрада
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