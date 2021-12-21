Зеленський відреагував на підозру Порошенку у держзраді

Президент України Володимир Зеленський відреагував на оголошення підозри 5-му президенту України Петру Порошенку. Він зазначив, що на ситуацію в середині країни вона не вплине, як і минула підозра по вугільній справі, оголошена нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Про це Зеленський сказав у вівторок, 21 грудня.

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"Я не думаю, що це буде якось впливати на ситуацію всередині держави. На цю ситуацію, як правило, впливають фінансові групи. Він (Порошенко, – ред.) є однією з цих фінансових груп. Я бачу єдине, ми не бачимо резонансу щодо таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали (Порошенко, – ред.)", – прокоментував Зеленський і додав, що цим питанням мають займатися правоохоронні органи та суд.

Що відомо про ситуацію довкола Порошенка