Опубліковано повний текст підозри Порошенку в держзраді

У мережі опубліковано повний текст підозри п’ятому президенту України, народному депутату від партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку в державній зраді.

Документ оприлюднила "Українська правда".

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Повний текст підозри Петру Порошенку

Підозра Порошенку стосується так званої "вугільної справи". У ній експрезиденту інкримінують "вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. І ст. 258 Кримінального кодексу України".

У підозрі йдеться про те, що Порошенко вчинив вказане "на шкоду суверенітету, економічній безпеці України у вигляді надання іноземній державі або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а також у іншому сприянні діяльності терористичної організації вчиненому за попередньою змовою групою осіб".

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