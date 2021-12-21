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"Захід не буде тиснути на Україну, ми маємо гарантії”: Арестович про “особливий статус” Донбасу

Україна
21 грудня 23:18
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Політик розповів, якою є позиція президента Зеленського і правлячої команди у питанні щодо Донбасу
"Захід не буде тиснути на Україну, ми маємо гарантії”: Арестович про “особливий статус” Донбасу

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Захід не буде тиснути на Україну щодо Донбасу, адже наша країна має гарантії.

Про це Олексій Арестович розповів в ефірі ток-шоу "Діалог з країною" на телеканалі LIVE.

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Що розповів Арестович

На запитання ведучого Олександра Преподобного про те, чи може бути часткова автономія Донбасу "розмінною монетою", Олексій Арестович повідомив, що на Україну не тиснуть на Заході і цьому є гарантії.

"Чи буде Захід тиснути на Україну - такого тиску нема. Більше того, є гарантії що не буде. Ми запропонували варіант того, як ми розуміємо особливий статус Донбасу. Перше - це закон про децентралізацію, який діє в інших частинах України. Друге - це особлива економічна зона. Поєднання цих статусів має надати так званий особливий статус, який дозволить соціально-економічно відновити деокупований Донбас", - розповів радник керівника ОП.

Водночас Арестович зауважив, що спочатку повинно відбутися припинення бойових дій, виведення російських формувань з території Донбасу.

"Спочатку припинення бойових дій, виведення російських формувань, потім відновлення нормального життя, потім контроль над кордоном, вибори. Після цього за певних умов, коли вони стануть можливими і їх визнають, буде відновлення і все решта", - додав він.

Арестович додав, що саме така позиція є політикою Зеленського і правлячої команди і тому ніхто не змінить рішення.

"І саме це є політикою президента Зеленського, правлячої команди і ніхто не піде на різні "розміни". Політика президента дуже чітка, можу офіційно надати вам гарантії, що ніхто не посунеться. Це багато разів обговорювалося. Це позиція, яка використовується в Нормандському форматі", - підсумував Олексій Арестович.

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Авторка публікації
Вікторія Денисюк
У 2018 році вступила в НПУ імені М. П. Драгоманова на спеціальність «Журналістика». До цього писала тексти у шкільну та районну газети, адже була переконана, що журналістська діяльність – одна з найцікавіших професій. Нині працюю з командою професіоналів Новини.LIVE. Пишу про актуальні події України та світу.
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Донбас Олексій Арестович Україна
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