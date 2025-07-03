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Головна Туризм Звичаї країн — чому в Китаї не можна залишати тарілку пустою

Звичаї країн — чому в Китаї не можна залишати тарілку пустою

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 11:42
Чому в Китаї не можна доїдати всю їжу на тарілці — відповідь вас здивує
Китаєць пригощає іноземок. Фото: freepik.com

Жителі Китаю дуже щедрі та люблять пригощати своїх гостей. Проте варто знати деякі нюанси культури цього народу, щоб не образити власників оселі та не викликати непорозуміння.

Про це пише Trafalgar.

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В українській культури заведено доїдати всю їжу, яку господарі дому поклали вам на тарілку. Таким чином ви проявляєте ввічливість та вдячність тому, хто готував для Вас цей обід чи вечерю.

Проте, якщо ви доїсте все що у вас в тарілці в Китаї... ви покажете власнику дому, що ви недостатньо поїли й вам треба ще досипати.

Звичаї країн — чому в Китаї не можна залишати тарілку пустою - фото 1
Азійська вечеря. Фото: freepik.com

Китайці можуть продовжувати накладати вам смачну їжу протягом декількох днів! Ви повинні пам'ятати, що в Китаї потрібно залишати невелику кількість їжі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий потяг в Європі на час літніх відпусток. Також ми писали, як обрати острів для бюджетного відпочинку. 

Китай українці подорож традиції туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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