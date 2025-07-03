Чому в Китаї не можна доїдати всю їжу на тарілці — відповідь вас здивує

Китаєць пригощає іноземок. Фото: freepik.com

Жителі Китаю дуже щедрі та люблять пригощати своїх гостей. Проте варто знати деякі нюанси культури цього народу, щоб не образити власників оселі та не викликати непорозуміння.

Про це пише Trafalgar.

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В українській культури заведено доїдати всю їжу, яку господарі дому поклали вам на тарілку. Таким чином ви проявляєте ввічливість та вдячність тому, хто готував для Вас цей обід чи вечерю.

Проте, якщо ви доїсте все що у вас в тарілці в Китаї... ви покажете власнику дому, що ви недостатньо поїли й вам треба ще досипати.

Азійська вечеря. Фото: freepik.com

Китайці можуть продовжувати накладати вам смачну їжу протягом декількох днів! Ви повинні пам'ятати, що в Китаї потрібно залишати невелику кількість їжі.

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