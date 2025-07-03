Почему в Китае нельзя доедать всю еду на тарелке - ответ вас удивит

Обычаи стран — почему в Китае нельзя оставлять тарелку пустой
Жители Китая очень щедрые и любят угощать своих гостей. Однако стоит знать некоторые нюансы культуры этого народа, чтобы не обидеть владельцев дома и не вызвать недоразумения.
Об этом пишет Trafalgar.
Необычные для украинцев традиции в Китае
В украинской культуре принято доедать всю еду, которую хозяева дома положили вам на тарелку. Таким образом вы проявляете вежливость и благодарность тому, кто готовил для вас этот обед или ужин.
Однако, если вы доедите все что у вас в тарелке в Китае... вы покажете владельцу дома, что вы недостаточно поели и Вам надо еще досыпать.
Китайцы могут продолжать накладывать вам вкусную еду в течение нескольких дней! Вы должны помнить, что в Китае нужно оставлять небольшое количество еды.
Напомним, ранее мы рассказывали о новом поезде в Европе на время летних отпусков. Также мы писали, как выбрать остров для бюджетного отдыха.
Читайте Новини.LIVE!