Почему в Китае нельзя доедать всю еду на тарелке - ответ вас удивит

Китаец угощает иностранок. Фото: freepik.com

Жители Китая очень щедрые и любят угощать своих гостей. Однако стоит знать некоторые нюансы культуры этого народа, чтобы не обидеть владельцев дома и не вызвать недоразумения.

Об этом пишет Trafalgar.

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В украинской культуре принято доедать всю еду, которую хозяева дома положили вам на тарелку. Таким образом вы проявляете вежливость и благодарность тому, кто готовил для вас этот обед или ужин.

Однако, если вы доедите все что у вас в тарелке в Китае... вы покажете владельцу дома, что вы недостаточно поели и Вам надо еще досыпать.

Азиатский ужин. Фото: freepik.com

Китайцы могут продолжать накладывать вам вкусную еду в течение нескольких дней! Вы должны помнить, что в Китае нужно оставлять небольшое количество еды.

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