Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Обычаи стран — почему в Китае нельзя оставлять тарелку пустой

Обычаи стран — почему в Китае нельзя оставлять тарелку пустой

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 11:42
Почему в Китае нельзя доедать всю еду на тарелке - ответ вас удивит
Китаец угощает иностранок. Фото: freepik.com

Жители Китая очень щедрые и любят угощать своих гостей. Однако стоит знать некоторые нюансы культуры этого народа, чтобы не обидеть владельцев дома и не вызвать недоразумения.

Об этом пишет Trafalgar.

Реклама
Читайте также:

Необычные для украинцев традиции в Китае

В украинской культуре принято доедать всю еду, которую хозяева дома положили вам на тарелку. Таким образом вы проявляете вежливость и благодарность тому, кто готовил для вас этот обед или ужин.

Однако, если вы доедите все что у вас в тарелке в Китае... вы покажете владельцу дома, что вы недостаточно поели и Вам надо еще досыпать.

Звичаї країн — чому в Китаї не можна залишати тарілку пустою - фото 1
Азиатский ужин. Фото: freepik.com

Китайцы могут продолжать накладывать вам вкусную еду в течение нескольких дней! Вы должны помнить, что в Китае нужно оставлять небольшое количество еды.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом поезде в Европе на время летних отпусков. Также мы писали, как выбрать остров для бюджетного отдыха.

Китай украинцы путешествие традиции туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации