Найгірший пляж у світі — куди не варто вирушати у відпустку

Пляж Вайкікі на Гаваях. Фото: tripadvisor.com

Одне з найвідоміших місць відпочину очолило список найгірших пляжів світу, попри кришталево чисту воду і білосніжний пісок. Мова йде про пляж Вайкікі на Гаваях.

Про це пише Daily Express.

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Згідно з аналізом відгуків TripAdvisor про 200 найпопулярніших пляжів світу, проведеним компанією Cloudwards, пляж Вайкікі не виправдовує своєї глянцевої репутації.

Для аналізу експерти застосовували ключові слова, пов'язані зі скаргами, такі як "брудний", "переповнений", "довгі черги", "шум" і "порушення" та підрахували загальний бал усіх скарг. Вайкікі отримав найвищий бал з усіх 200 пляжів по всьому світу.

Пляж Вайкікі на Гаваях. Фото: tripadvisor.com

Відвідувачі скаржаться на те, що цей пляж неймовірно переповнений, дехто порівняв його із "людською банкою сардин". Багато туристів скаржаться також на постійну відсутність місць для паркування та "космічні" черги.

Нагадаємо, раніше ми писали про місто в Європі з атмосферними барами та красивими фіордами. Також ми ділилися цінними порадами з туристами, які бояться літати.