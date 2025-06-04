Худший пляж в мире - куда не стоит отправляться в отпуск

Пляж Вайкики на Гавайях. Фото: tripadvisor.com

Одно из самых известных мест отдыха возглавило список худших пляжей мира, несмотря на кристально чистую воду и белоснежный песок. Речь идет о пляже Вайкики на Гавайях.

Об этом пишет Daily Express.

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Согласно анализу отзывов TripAdvisor о 200 самых популярных пляжей мира, проведенному компанией Cloudwards, пляж Вайкики не оправдывает своей глянцевой репутации.

Для анализа эксперты применяли ключевые слова, связанные с жалобами, такие как "грязный", "переполненный", "длинные очереди", "шум" и "нарушения" и подсчитали общий балл всех жалоб. Вайкики получил самый высокий балл из всех 200 пляжей по всему миру.

Пляж Вайкики на Гавайях. Фото: tripadvisor.com

Посетители жалуются на то, что этот пляж невероятно переполнен, некоторые сравнили его с "человеческой банкой сардин". Многие туристы жалуются также на постоянное отсутствие мест для парковки и "космические" очереди.

Напомним, ранее мы писали о городе в Европе с атмосферными барами и красивыми фьордами. Также мы делились ценными советами с туристами, которые боятся летать.