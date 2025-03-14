Правила етикету в Японії — поради туристам

Храм Японії. Фото: Freepik

Японці дуже горді й ввічливі, і дотримання правил етикету в цій країні має велике значення. Експерт GetYourGuide з Японії, уродженець Токіо Такао Нішіна (Takao Nishina) розповів, як варто поводитись в Японії туристам.

Про це пише Daily Mail.

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Після пандемії в Японії не вистачає таксі й більшість місцевих мешканців користуються громадським транспортом. Проте навіть якщо потяг чи метро в Японії може бути переповненим, це не означає, що в ньому шумно. Тому вважається неввічливим, що ви голосно розмовляєте телефоном та гучно смієтесь.

Не давайте чайових

Хоча в західній культурі прийнято давати чайові офіціантам і гідам, в Японії, де "це не так поширено".

"Японці можуть навіть образитися, що їм доплачують за роботу, за яку вони вже отримали гроші, тож туристам варто це враховувати", — пояснив експерт.

Вулички Токіо. Фото: Pinterest

Не кидайте сміття

Хоча в громадських місцях не так багато смітників, Такао радить носити з собою порожні пляшки, доки не повернетеся в готельний номер або не знайдете урну.

"Якщо ви викидаєте сміття або пляшки на вулиці, ви можете образити деяких людей", — додав він.

Потискати руку

Японці уникають будь-якого тілесного контакту із іншими людьми і тому віддають перевагу вітатись один із одним кланяючись.

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