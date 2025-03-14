Правила етикету в Японії — поради туристам

Жодних чайових — експерт розкрив правила етикету в Японії
Японці дуже горді й ввічливі, і дотримання правил етикету в цій країні має велике значення. Експерт GetYourGuide з Японії, уродженець Токіо Такао Нішіна (Takao Nishina) розповів, як варто поводитись в Японії туристам.
Про це пише Daily Mail.
Мовчання — золото
Після пандемії в Японії не вистачає таксі й більшість місцевих мешканців користуються громадським транспортом. Проте навіть якщо потяг чи метро в Японії може бути переповненим, це не означає, що в ньому шумно. Тому вважається неввічливим, що ви голосно розмовляєте телефоном та гучно смієтесь.
Не давайте чайових
Хоча в західній культурі прийнято давати чайові офіціантам і гідам, в Японії, де "це не так поширено".
"Японці можуть навіть образитися, що їм доплачують за роботу, за яку вони вже отримали гроші, тож туристам варто це враховувати", — пояснив експерт.
Не кидайте сміття
Хоча в громадських місцях не так багато смітників, Такао радить носити з собою порожні пляшки, доки не повернетеся в готельний номер або не знайдете урну.
"Якщо ви викидаєте сміття або пляшки на вулиці, ви можете образити деяких людей", — додав він.
Потискати руку
Японці уникають будь-якого тілесного контакту із іншими людьми і тому віддають перевагу вітатись один із одним кланяючись.
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