Правила этикета в Японии - советы туристам

Храм Японии. Фото: Freepik

Японцы очень гордые и вежливые, и соблюдение правил этикета в этой стране имеет большое значение. Эксперт GetYourGuide из Японии, уроженец Токио Такао Нишина (Takao Nishina) рассказал, как стоит вести себя в Японии туристам.

Об этом пишет Daily Mail.

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После пандемии в Японии не хватает такси и большинство местных жителей пользуются общественным транспортом. Однако даже если поезд или метро в Японии может быть переполненным, это не значит, что в нем шумно. Поэтому считается невежливым, что вы громко разговариваете по телефону и громко смеетесь.

Не давайте чаевых

Хотя в западной культуре принято давать чаевые официантам и гидам, в Японии, где "это не так распространено".

"Японцы могут даже обидеться, что им доплачивают за работу, за которую они уже получили деньги, поэтому туристам стоит это учитывать", — пояснил эксперт.

Улочки Токио. Фото: Pinterest

Не бросайте мусор

Хотя в общественных местах не так много мусорников, Такао советует носить с собой пустые бутылки, пока не вернетесь в гостиничный номер или не найдете урну.

"Если вы выбрасываете мусор или бутылки на улице, вы можете оскорбить некоторых людей", — добавил он.

Пожимать руку

Японцы избегают любого телесного контакта с другими людьми и поэтому предпочитают здороваться друг с другом, кланяясь.

Напомним, мы рассказывали, какие локации в Японии стоит посетить каждому туристу. Также мы писали, какой испанский город стоит посетить в марте.