Чим українські чоловіки відрізняються від французів

Жителька Франції розкрила особливість українських чоловіків
Кожен із нас чув про те, що чоловіки з Франції найромантичніші. Про те, чи справді французи готові на все заради коханої, поділилася жителька цієї європейської країни.
Про це пише Ukr.Media.
Що думають французи про українських чоловіків
На думку француженки українські чоловіки скупі на компліменти та емоції. В той же час французи постійно захоплюються красою своїх коханих і не бояться заплакати при ній.
"Вони холодні. Емоцій не показують. Один раз сказав "кохаю" — і на все життя. Ні тобі романтичного смс, ні сльозинки під час фільму. У Франції жінка знає, що її люблять щодня! І ще знає, що чоловік може плакати. У вас — ні", — зазначила вона.
Звичайно ж, не можна узагальнювати, адже поведінка кожного чоловіка в стосунках індивідуальна, проте українці доводять почуття не словами, а діями. Зокрема, можуть приготувати смачну вечерю, чи порадувати речами, які обожнюють їх жінки.
Француженка також зізналась, що у її країні чоловіки зазвичай ділять побут та догляд за дитиною навпіл. В той же час в Україні часто в декретній відпустці сидять саме жінки. Проте чоловіки беруть відповідальність за них на свої плечі і забезпечують їх.
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