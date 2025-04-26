Чим українські чоловіки відрізняються від французів

Француженка п'є каву. Фото: Freepik

Кожен із нас чув про те, що чоловіки з Франції найромантичніші. Про те, чи справді французи готові на все заради коханої, поділилася жителька цієї європейської країни.

Про це пише Ukr.Media.

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На думку француженки українські чоловіки скупі на компліменти та емоції. В той же час французи постійно захоплюються красою своїх коханих і не бояться заплакати при ній.

"Вони холодні. Емоцій не показують. Один раз сказав "кохаю" — і на все життя. Ні тобі романтичного смс, ні сльозинки під час фільму. У Франції жінка знає, що її люблять щодня! І ще знає, що чоловік може плакати. У вас — ні", — зазначила вона.

Звичайно ж, не можна узагальнювати, адже поведінка кожного чоловіка в стосунках індивідуальна, проте українці доводять почуття не словами, а діями. Зокрема, можуть приготувати смачну вечерю, чи порадувати речами, які обожнюють їх жінки.

Стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Француженка також зізналась, що у її країні чоловіки зазвичай ділять побут та догляд за дитиною навпіл. В той же час в Україні часто в декретній відпустці сидять саме жінки. Проте чоловіки беруть відповідальність за них на свої плечі і забезпечують їх.

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