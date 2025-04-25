В Британії будують новий підземний музей для дітей — деталі

В Уельсі відкриють перший в світі підводний музей в кар'єрі
У Великій Британії незабаром з'явиться перший у світі підводний музей з атракціоном "UNDERWATER" (з англ. — підводний). Його відкриють в кар'єрі Вівіан в місті Гвінедд, що на півночі Уельсу.
Про це пише The Sun.
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Атракціон складатиметься з трьох основних елементів — підводного музею, школи підводного плавання та підводних квест-кімнат. Хоча у світі є й інші підводні музеї, більшість з них призначені лише для дорослих. Цей музей стане першим у світі, який зможуть відвідати діти віком від 10 років.
Дайвери досліджуватимуть покинуті будівлі та противибухове укриття, які нині знаходяться під 19-метровою товщею води.
У підводних квест-кімнатах учасники поринуть у гру, а в академії дайвінгу навчаться основним навичкам підводного плавання.
Повідомляється, що нові технологіх дозволить дітям занурюватися після 10-хвилинного інструктажу з безпеки.
Очікується, що атракціон буде відкритий цього літа. Вартість квитків стартує з 80 євро.
Вівіанський кар'єр колись був другою за величиною у світі шахтою з видобутку сланцю, а зараз є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він був закритий ще в 1960 році, проте став справжньою перлиною для досвідчених дайверів протягом останніх 12 років.
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