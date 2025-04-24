Чому варто відвідати острів Барбадос — поради туристам

Карибський острів Барбадос. Фото: clickandgo.com

Барбадос — один з найкрасивіших островів у світі з білосніжними пляжами, яскравою культурою та п'ятизірковими готелями. Саме тут ви можете опинитися на пляжі поруч зі світовими селебріті.

Про це пише Daily Express.

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На Барбадосі жоден з пляжів не закритий, тож мандрівники можуть відпочивати на тих де локаціях, що й зірки першої величини.

Зокрема, пляж Пебблз-Біч пропонує унікальний досвід. Щоранку до його берега спускаються скакові коні з довколишніх стаєнь для купання. Тут також доступні такі види активного відпочинку, як плавання, веслування на дошці для катання на дошці та сноркелінг.

Якщо ви захочете дослідити острів, вам не доведеться витрачатися на таксі та чартери — на Барбадосі є система громадського транспорту, яка є доступною за ціною. Місцеві автобуси можуть відвезти відвідувачів по всьому острову, включаючи такі популярні місця, як Вірсавія, Печера Гаррісона та Ойстінс, всього за декілька євро.

Хоча деякі готелі обійдуться вам у тисячі євро, на острові є низка більш доступних варіантів за ціною від 100 євро за ніч за двох дорослих. Одним з таких варіантів є готель Ocean Spray Apartments, з видом на знаменитий Серферс Пойнт. Ще один варіант на південному узбережжі Барбадосу — це сімейний готель Carambola, який знаходиться всього в п'яти хвилинах ходьби від пляжу. Ніч в ньому обійдеться у 100 євро (приблизно 4760 гривень) за двох.

Нагадаємо, ми раніше розповідали, чи Львів вразив британця. Також ми писали, що Норвегія може запровадити туристичний збір вже цього літа.