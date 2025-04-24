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Невероятный остров с белоснежными пляжами и недорогими отелями

24 апреля 2025 14:47
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Почему стоит посетить остров Барбадос - советы туристам
Карибский остров Барбадос. Фото: clickandgo.com
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Барбадос — один из самых красивых в мире островов с белоснежными пляжами, яркой культурой и пятизвездочными отелями. Именно здесь вы можете оказаться на пляже рядом с мировыми селебрити.

Об этом пишет Daily Express.

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Почему стоит посетить остров Барбадос

На Барбадосе ни один из пляжей не закрыт, поэтому путешественники могут отдыхать на тех же локациях, что и звезды первой величины.

В частности, пляж Пебблз-Бич предлагает уникальный опыт. Каждое утро к его берегу спускаются скаковые лошади из близлежащих конюшен для купания. Здесь также доступны такие виды активного отдыха, как плавание, гребля на доске для катания на доске и сноркелинг.

Если вы захотите исследовать остров, вам не придется тратиться на такси и чартеры — на Барбадосе есть система общественного транспорта, которая доступна по цене. Местные автобусы могут отвезти посетителей по всему острову, включая такие популярные места, как Вирсавия, Пещера Гаррисона и Ойстинс, всего за несколько евро.

Хотя некоторые отели обойдутся вам в тысячи евро, на острове есть ряд более доступных вариантов по цене от 100 евро за ночь за двоих взрослых. Одним из таких вариантов является отель Ocean Spray Apartments с видом на знаменитый Серферс Пойнт. Еще один вариант на южном побережье Барбадоса — это семейный отель Carambola, который находится всего в пяти минутах ходьбы от пляжа. Ночь в нем обойдется в 100 евро (примерно 4760 гривен) за двоих.

Напомним, мы ранее рассказывали, впечатлил ли Львов британца. Также мы писали, что Норвегия может ввести туристический сбор уже этим летом.

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