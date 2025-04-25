В Британии строят новый подземный музей для детей - детали

Дайвер исследует подводный мир. Фото: Freepik

В Великобритании вскоре появится первый в мире подводный музей с аттракционом "UNDERWATER" (с англ. — подводный). Его откроют в карьере Вивиан в городе Гвинедд, что на севере Уэльса.

Об этом пишет The Sun.

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Аттракцион будет состоять из трех основных элементов — подводного музея, школы подводного плавания и подводных квест-комнат. Хотя в мире есть и другие подводные музеи, большинство из них предназначены только для взрослых. Этот музей станет первым в мире, который смогут посетить дети в возрасте от 10 лет.

Дайверы будут исследовать заброшенные здания и противовзрывное укрытие, которые сейчас находятся под 19-метровой толщей воды.

В подводных квест-комнатах участники погрузятся в игру, а в академии дайвинга научатся основным навыкам подводного плавания.

Сообщается, что новые технологих позволит детям погружаться после 10-минутного инструктажа по безопасности.

Ожидается, что аттракцион будет открыт этим летом. Стоимость билетов стартует с 80 евро.

Карьер Вивиан в городе Гвинедд. Фото: Shutterctock

В карьере Вивиан готовят подземный музей. Фото: Shutterctock

Вивианский карьер когда-то был второй по величине в мире шахтой по добыче сланца, а сейчас является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был закрыт еще в 1960 году, однако стал настоящей жемчужиной для опытных дайверов в течение последних 12 лет.

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