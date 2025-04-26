Чем украинские мужчины отличаются от французов

Француженка пьет кофе. Фото: Freepik

Каждый из нас слышал о том, что мужчины из Франции самые романтичные. О том, действительно ли французы готовы на все ради любимой, поделилась жительница этой европейской страны.

Об этом пишет Ukr.Media.

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По мнению француженки украинские мужчины скупы на комплименты и эмоции. В то же время французы постоянно восхищаются красотой своих возлюбленных и не боятся заплакать при ней.

"Они холодные. Эмоций не показывают. Один раз сказал "люблю" — и на всю жизнь. Ни тебе романтического смс, ни слезинки во время фильма. Во Франции женщина знает, что ее любят каждый день! И еще знает, что мужчина может плакать. У вас — нет", — отметила она.

Конечно же, нельзя обобщать, ведь поведение каждого мужчины в отношениях индивидуально, однако украинцы доказывают чувства не словами, а действиями. В частности, могут приготовить вкусный ужин, или порадовать вещами, которые обожают их женщины.

Отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Француженка также призналась, что в ее стране мужчины обычно делят быт и уход за ребенком пополам. В то же время в Украине часто в декретном отпуске сидят именно женщины. Однако мужчины берут ответственность за них на свои плечи и обеспечивают их.

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