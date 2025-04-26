Чем украинские мужчины отличаются от французов

Жительница Франции раскрыла особенность украинских мужчин
Каждый из нас слышал о том, что мужчины из Франции самые романтичные. О том, действительно ли французы готовы на все ради любимой, поделилась жительница этой европейской страны.
Об этом пишет Ukr.Media.
Что думают французы об украинских мужчинах
По мнению француженки украинские мужчины скупы на комплименты и эмоции. В то же время французы постоянно восхищаются красотой своих возлюбленных и не боятся заплакать при ней.
"Они холодные. Эмоций не показывают. Один раз сказал "люблю" — и на всю жизнь. Ни тебе романтического смс, ни слезинки во время фильма. Во Франции женщина знает, что ее любят каждый день! И еще знает, что мужчина может плакать. У вас — нет", — отметила она.
Конечно же, нельзя обобщать, ведь поведение каждого мужчины в отношениях индивидуально, однако украинцы доказывают чувства не словами, а действиями. В частности, могут приготовить вкусный ужин, или порадовать вещами, которые обожают их женщины.
Француженка также призналась, что в ее стране мужчины обычно делят быт и уход за ребенком пополам. В то же время в Украине часто в декретном отпуске сидят именно женщины. Однако мужчины берут ответственность за них на свои плечи и обеспечивают их.
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