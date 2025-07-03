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Головна Туризм Загубили багаж в аеропорту — експерт розповів, що потрібно робити

Загубили багаж в аеропорту — експерт розповів, що потрібно робити

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 15:21
Загубили валізу в аеропорту — що робити
Аеропорт. Фото: pexels.com

Ви прибули до країни призначення, пройшли прикордонний контроль і чекаєте на свій багаж на каруселі. Проте так і не знаходите свою валізу і починаєте страшенно нервувати.

Про це пише Daily Mail.

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Покрокові дії, якщо втратили свій багаж

Експерти Hoppa — сайту для порівняння та бронювання транспорту, радять відпочивальникам, що робити, якщо вони втратили в аеропорту свої речі.

Після того, як виявили втрату, прямуйте до стійки реєстрації багажу вашої авіакомпанії, яка зазвичай розташована поруч із зоною видачі багажу.

"Пам'ятайте, що, чим швидше ви діятимете, тим більше шансів дізнатися, що сталося з вашим багажем", — зауважили фахівці.

Важливо надати якомога більше інформації про бренд, колір, розмір валізи, а також будь-які унікальні ідентифікатори, такі як бирки або наклейки. Якщо у вас є фотографії вашої сумки — покажіть їх співробітникам.

Експерти також закликають всіх постраждалих мандрівників обов'язково запитувати номер "звіту про порушення щодо власності" (PIR).

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Турист із валізою. Фото: pexels.com

"PIR-номер — це унікальний код, який використовується авіакомпаніями для відстеження вашого зниклого багажу і знадобиться вам, коли ви будете відстежувати статус вашого багажу або якщо вам потрібно буде подати страхову заяву", — пояснили експерти.

Обов'язково поцікавтеся, чи покриває ваша авіакомпанія витрати на предмети першої потреби, такі як одяг або туалетні приналежності, поки шукають вашу валізу.

"Навіть якщо авіакомпанія не видає допомогу, обов'язково зберігайте всі чеки. Маючи належні докази, ви зможете вимагати відшкодування цих витрат пізніше", — додали в Hoppa.

Нагадаємо, раніше бортпровідниця розповіла, чи не заборонено сідати в літак вагітним. Також керівництво лоукостера Ryanair назвало головну умову повернення до нашої країни після відкриття неба.

авіарейси аеропорти подорож компенсація речі
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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