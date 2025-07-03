Потеряли чемодан в аэропорту - что делать

Аэропорт. Фото: pexels.com

Вы прибыли в страну назначения, прошли пограничный контроль и ждете свой багаж на карусели. Однако так и не находите свой чемодан и начинаете ужасно нервничать.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пошаговые действия, если потеряли свой багаж

Эксперты Hoppa — сайта для сравнения и бронирования транспорта, советуют отдыхающим, что делать, если они потеряли в аэропорту свои вещи.

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После того, как обнаружили потерю, направляйтесь к стойке регистрации багажа вашей авиакомпании, которая обычно находится рядом с зоной выдачи багажа.

"Помните, что чем быстрее вы будете действовать, тем больше шансов узнать, что произошло с вашим багажом", — отметили специалисты.

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Важно предоставить как можно больше информации о бренде, цвете, размере чемодана, а также любые уникальные идентификаторы, такие как бирки или наклейки. Если у вас есть фотографии вашей сумки — покажите их сотрудникам.

Эксперты также призывают всех пострадавших путешественников обязательно запрашивать номер "отчета о нарушении в отношении собственности" (PIR).

Турист с чемоданом. Фото: pexels.com

"PIR-номер - это уникальный код, который используется авиакомпаниями для отслеживания вашего пропавшего багажа и понадобится вам, когда вы будете отслеживать статус вашего багажа или если вам нужно будет подать страховое заявление", — пояснили эксперты.

Обязательно поинтересуйтесь, покрывает ли ваша авиакомпания расходы на предметы первой необходимости, такие как одежда или туалетные принадлежности, пока ищут ваш чемодан.

"Даже если авиакомпания не выдает помощь, обязательно сохраняйте все чеки. Имея надлежащие доказательства, вы сможете требовать возмещения этих расходов позже", — добавили в Hoppa.

Напомним, ранее бортпроводница, не запрещено ли садиться в самолет беременным. Также руководство лоукостера Ryanair назвало главное условие возвращения в нашу страну после открытия неба.