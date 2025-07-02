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Головна Туризм Місто у Франції за годину їзди від Парижа без натовпів туристів

Місто у Франції за годину їзди від Парижа без натовпів туристів

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 13:27
Маловідоме місто в годині їзди від Парижа із більш доступними цінами
Вулички французького міста Шартр. Фото: tripadvisor.com

Французький Париж славиться своїми розкішними історичними вулицями й готичними соборами, проте місто переповнене туристами. Якщо ви не хочете стояти годинами в черзі, щоб пообідати в ресторані, варто відвідати місто Шартр.

Про це пише Daily Express.

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Місто Шартр знаходиться всього в годині їзди від Парижа. Однією з візитівок міста є Собор Паризької Богоматері, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Від високих шпилів і складних вітражів захоплює дух, а сам собор — ідеальне місце для початку знайомства з цим старовинним паризьким містечком.

Після собору ви можете прогулятися до Старого міста, що знаходиться неподалік. Шартр — дуже пішохідне місто із цікавими локаціями. В ньому також багато затишних кафе та ресторанів, які ви можете відвідати та скуштувати смачну випічку, якою славиться Франція.

Місто у Франції за годину їзди від Парижа без натовпів туристів - фото 1
Собор Паризької Богоматері в Шартрі. Фото: tripadvisor.com

Шартр ідеально підходить для любителів архітектури та шарму маленького містечка. Французьке місто розташоване трохи менше ніж за годину їзди поїздом або автомобілем від Парижа, проте тут значно доступніші ціни на їжу та розваги.

Раніше ми підготували для вас добірку з найкращих українських аквапарків. Також ми писали, що можна перевозити із собою через польський кордон.

Франція міста подорож Париж туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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