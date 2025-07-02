Малоизвестный город в часе езды от Парижа с более доступными ценами

Улочки французского города Шартр. Фото: tripadvisor.com

Французский Париж славится своими роскошными историческими улицами и готическими соборами, однако город переполнен туристами. Если вы не хотите стоять часами в очереди, чтобы пообедать в ресторане, стоит посетить город Шартр.

Об этом пишет Daily Express.

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Город Шартр находится всего в часе езды от Парижа. Одной из визитных карточек города является Собор Парижской Богоматери, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. От высоких шпилей и сложных витражей захватывает дух, а сам собор — идеальное место для начала знакомства с этим старинным парижским городком.

После собора вы можете прогуляться до Старого города, находящегося неподалеку. Шартр — очень пешеходный город с интересными локациями. В нем также много уютных кафе и ресторанов, которые вы можете посетить и попробовать вкусную выпечку. Именно ей славится Франция.

Собор Парижской Богоматери в Шартре. Фото: tripadvisor.com

Шартр идеально подходит для любителей архитектуры и шарма маленького городка. Французский город расположен чуть менее чем в часе езды на поезде или автомобиле от Парижа, однако здесь значительно доступнее цены на еду и развлечения.

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