Чи можна літати вагітним жінкам — відповідь стюардеси

Вагітна пасажирка в літаку. Фото: Freepik

Під час вагітності організм жінки вразливий та потребує особливої турботи та уваги. Правила багатьох авіакомпанії передбачили ризики для майбутніх мам і дозволяють їм польоти лише до певного терміну.

Досвідчена стюардеса tanya_ivanikhina_ в TikTok розповіла, що необхідно вагітним жінкам для польоту.

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Стюардеса розповіла, що багато авіакомпаній дозволяють літати майбутнім мамам. Проте з 24-го тижня вагітності жінці необхідно перед польотом отримати висновок лікаря, що стан здоров'я майбутньої мами дозволяє їй літати.

"Якщо одноплідна вагітність — можна літати до 36-го тижня, якщо двоплідна — до 34-го тижня", — поділилась бортпровідниця.

Вона також заспокоїла та розповіла, що кожна стюардеса проходить відповідну підготовку з надання допомоги вагітним та навіть вміє приймати пологи.

Раніше бортпровідниця розповіла, чому пасажира можуть не пустити на борт літака. Також керівництво лоукостера Ryanair назвало головну умову повернення до нашої країни після відкриття неба.