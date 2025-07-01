Чи можна літати вагітним жінкам — відповідь стюардеси

Стюардеса розповіла, чи можна літати під час вагітності
Під час вагітності організм жінки вразливий та потребує особливої турботи та уваги. Правила багатьох авіакомпанії передбачили ризики для майбутніх мам і дозволяють їм польоти лише до певного терміну.
Досвідчена стюардеса tanya_ivanikhina_ в TikTok розповіла, що необхідно вагітним жінкам для польоту.
Які вимоги авіакомпаній для вагітних
Стюардеса розповіла, що багато авіакомпаній дозволяють літати майбутнім мамам. Проте з 24-го тижня вагітності жінці необхідно перед польотом отримати висновок лікаря, що стан здоров'я майбутньої мами дозволяє їй літати.
"Якщо одноплідна вагітність — можна літати до 36-го тижня, якщо двоплідна — до 34-го тижня", — поділилась бортпровідниця.
Вона також заспокоїла та розповіла, що кожна стюардеса проходить відповідну підготовку з надання допомоги вагітним та навіть вміє приймати пологи.
@tanya_ivanikhina_
Відповідь користувачу @loratabala♬ оригінальний звук - Твоя стюардеса Таня
Раніше бортпровідниця розповіла, чому пасажира можуть не пустити на борт літака. Також керівництво лоукостера Ryanair назвало головну умову повернення до нашої країни після відкриття неба.
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