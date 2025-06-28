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Головна Туризм Стюардеса назвала причини, через які можуть не пустити в літак

Стюардеса назвала причини, через які можуть не пустити в літак

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 12:18
Чому пасажиру можуть відмовити у посадці на літак
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com
Ключові моменти Чому Вам можуть відмовити у посадці

Подорожі — це завжди захоплива пригода, але перш ніж піднятися на борт, пасажирам варто знати про певні правила та обмеження. Через деяких з них Вас можуть навіть не пустити в літак.

Досвідчена стюардеса tanya_ivanikhina_ в TikTok поділилася переліком причин, через які навіть із квитком на руках можна отримати відмову у посадці.

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Чому Вам можуть відмовити у посадці

Бортпровідниця розповіла, що пасажира можуть не пустити на літак, якщо він перебуває у стані сильного алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Також у посадці можуть відмовити людині, яка дебоширить, а також не реагує на зауваження стюардеси.

"Звісно, це відбувається не одразу. Спочатку порушника просять, потім попереджують і зрештою людину можуть висадити. Якщо вона не захоче сама покинути літак — для цього в кожному аеропорту є поліція", — поділилась бортпровідниця.

Вона також розповіла, що в багатьох авіакомпаніях поширена практика, коли злісного порушника правил та порядку заносять до чорного списку і більше не пускають в літак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також керівництво лоукостера Ryanair назвало головну умову повернення до нашої країни після відкриття неба.

авіарейси правила авіаквитки подорож порушення туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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