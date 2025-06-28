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Главная Туризм Стюардесса назвала причины, по которым могут не пустить в самолет

Стюардесса назвала причины, по которым могут не пустить в самолет

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 12:18
Почему пассажиру могут отказать в посадке на самолет
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com
Ключові моменти Почему Вам могут отказать в посадке

Путешествия — это всегда увлекательное приключение, но прежде чем подняться на борт, пассажирам стоит знать об определенных правилах и ограничениях. Из-за некоторых из них Вас могут даже не пустить в самолет.

Опытная стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok поделилась перечнем причин, по которым даже с билетом на руках можно получить отказ в посадке.

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Почему Вам могут отказать в посадке

Бортпроводница рассказала, что пассажира могут не пустить на самолет, если он находится в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Также в посадке могут отказать человеку, который дебоширит, а также не реагирует на замечания стюардессы.

"Конечно, это происходит не сразу. Сначала нарушителя просят, потом предупреждают и в конце концов человека могут высадить. Если он не захочет сам покинуть самолет — для этого в каждом аэропорту есть полиция", — поделилась бортпроводница.

Она также рассказала, что во многих авиакомпаниях распространена практика, когда злостного нарушителя правил и порядка заносят в черный список и больше не пускают в самолет.

Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также руководство лоукостера Ryanair назвало главное условие возвращения в нашу страну после открытия неба.

авиарейсы правила авиабилеты путешествие нарушения туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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