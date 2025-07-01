Можно ли летать беременным женщинам — ответ стюардессы

Беременная пассажирка в самолете. Фото: Freepik

Во время беременности организм женщины уязвим и требует особой заботы и внимания. Правила многих авиакомпаний предусмотрели риски для будущих мам и позволяют им полеты только до определенного срока.

Опытная стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok рассказала, что необходимо беременным женщинам для полета.

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Стюардесса рассказала, что многие авиакомпании позволяют летать будущим мамам. Однако с 24-й недели беременности женщине необходимо перед полетом получить заключение врача, что состояние здоровья будущей мамы позволяет ей летать.

"Если одноплодная беременность — можно летать до 36-й недели, если двуплодная — до 34-й недели", — поделилась бортпроводница.

Она также успокоила и рассказала, что каждая стюардесса проходит соответствующую подготовку по оказанию помощи беременным и даже умеет принимать роды.

Ранее бортпроводница рассказала, почему пассажира могут не пустить на борт самолета. Также руководство лоукостера Ryanair назвало главное условие возвращения в нашу страну после открытия неба.