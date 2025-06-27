Перелік лоукостерів світу — найвигідніші пропозиції

Іграшковий літак. Ілюстративне фото: freepik.com

Багато туристів мають можливість суттєво зекономити завдяки привабливим пропозиціям лоукостерів. Проте перелік бюджетних компаній не обмежується лише всіма відомими Wizz Air та Ryanair.

Тревел-блогер Марія Шваб поділилась в Instagram компаніями, завдяки яким можна зекономити кошти на квитках на літак.

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Мандрівниця закликала не фокусувати увагу на популярних компаніях Wizz Air та Ryanair, адже існує велика кількість лоукостерів із ще більшою кількістю маршрутів та більш вигідною політикою багажу.

Transavia

Ця нідерландська авіакомпанія літає по всій Європі, має маршрути до Кабе Верде та інших цікавих міст. Ціна на квитки стартує від 18 євро.

Jet2

Це британська авіакомпанія, яка літає до Греції, Іспанії та інших курортів. Квитки вартують від 35 до 70 євро в один бік.

easyJet

Літаки британського лоукостера літають з Лондона, Женеви та Берліна до різних міст Чехії, Польщі та Угорщини. Найнижча ціна на квитки — 20 євро. Саме цією авіакомпанією найвигідніше летіти до Швейцарії.

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