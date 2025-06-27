Перечень лоукостеров мира - самые выгодные предложения

Игрушечный самолет. Иллюстративное фото: freepik.com

Многие туристы имеют возможность существенно сэкономить благодаря привлекательным предложениям лоукостеров. Однако перечень бюджетных компаний не ограничивается только всеми известными Wizz Air и Ryanair.

Тревел-блогер Мария Шваб поделилась в Instagram компаниями, благодаря которым можно сэкономить средства на билетах на самолет.

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Путешественница призвала не фокусировать внимание на популярных компаниях Wizz Air и Ryanair, ведь существует большое количество лоукостеров с еще большим количеством маршрутов и более выгодной политикой багажа.

Transavia

Эта нидерландская авиакомпания летает по всей Европе, имеет маршруты в Кабе Верде и другие интересные города. Цена на билеты стартует от 18 евро.

Jet2

Это британская авиакомпания, которая летает в Грецию, Испанию и другие курорты. Билеты стоят от 35 до 70 евро в одну сторону.

easyJet

Самолеты британского лоукостера летают из Лондона, Женевы и Берлина в разные города Чехии, Польши и Венгрии. Самая низкая цена на билеты — 20 евро. Именно этой авиакомпанией выгоднее всего лететь в Швейцарию.

Напомним, мы писали о том, какие аквапарки сейчас работают в Украине. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.