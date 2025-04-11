Порушення, за які можуть висадити з літака

Салон літака. Фото: Pexels

Багато родин вже почали планувати відпустку на літо. Експерти з авіаперевезень нагадали відповідальність за порушення правил під час польоту.

Про це пише Daily Express.

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Не зловживайте алкоголем

Багато туристів полюбляють випити перед польотом, проте варто себе контролювати. Нетверезий пасажир, який порушує порядок під час польоту, може змусити літак змінити маршрут і зняти вас з рейсу. За таке порушення загрожує штраф в розмірі до 92 000 євро (приблизно 4 млн 200 тис. гривень). Заборона також стосується вейпів і електронних сигарет.

Не паліть на борту

Куріння заборонено на всіх комерційних рейсах, а порушення заборони суворо карається. Пасажирів, яких спіймають за курінням, можуть оштрафувати на 6 000 євро (приблизно 276 тис. гривень). Мандрівникам, які борються з тягою до нікотину, рекомендується використовувати нікотинові пластирі.

Паління. Фото: Pexels

Не ігноруйте інструкції з безпеки

Невиконання вказівок екіпажу, зокрема ігнорування знаку "Пристебніть ремені безпеки", може призвести до арешту чи обмеження свободи під час польоту. Екіпаж має право затримувати пасажирів, які порушують громадський порядок, а пілоти можуть взагалі змінити напрямок польоту й висадити порушника, якщо це загрожує безпеці інших.

Нагадаємо, ми розповідали, про нетверезого пасажира, який вчинив бучу на рейсі Ryanair Манчестер (Британія) — Родос (Греція). Також ми писали, за що можуть оштрафувати на одному з популярних курортів Хорватії.