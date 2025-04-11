Порушення, за які можуть висадити з літака

Загрожують штрафи й арешт — що не варто робити на борту літака
Багато родин вже почали планувати відпустку на літо. Експерти з авіаперевезень нагадали відповідальність за порушення правил під час польоту.
Про це пише Daily Express.
Не зловживайте алкоголем
Багато туристів полюбляють випити перед польотом, проте варто себе контролювати. Нетверезий пасажир, який порушує порядок під час польоту, може змусити літак змінити маршрут і зняти вас з рейсу. За таке порушення загрожує штраф в розмірі до 92 000 євро (приблизно 4 млн 200 тис. гривень). Заборона також стосується вейпів і електронних сигарет.
Не паліть на борту
Куріння заборонено на всіх комерційних рейсах, а порушення заборони суворо карається. Пасажирів, яких спіймають за курінням, можуть оштрафувати на 6 000 євро (приблизно 276 тис. гривень). Мандрівникам, які борються з тягою до нікотину, рекомендується використовувати нікотинові пластирі.
Не ігноруйте інструкції з безпеки
Невиконання вказівок екіпажу, зокрема ігнорування знаку "Пристебніть ремені безпеки", може призвести до арешту чи обмеження свободи під час польоту. Екіпаж має право затримувати пасажирів, які порушують громадський порядок, а пілоти можуть взагалі змінити напрямок польоту й висадити порушника, якщо це загрожує безпеці інших.
Нагадаємо, ми розповідали, про нетверезого пасажира, який вчинив бучу на рейсі Ryanair Манчестер (Британія) — Родос (Греція). Також ми писали, за що можуть оштрафувати на одному з популярних курортів Хорватії.
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