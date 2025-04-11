Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow Грозят штрафы и арест — что не стоит делать на борту самолета arrow

Грозят штрафы и арест — что не стоит делать на борту самолета

11 апреля 2025 21:36
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Нарушения, за которые могут высадить из самолета
Салон самолета. Фото: Pexels
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Многие семьи уже начали планировать отпуск на лето. Эксперты по авиаперевозкам напомнили ответственность за нарушение правил во время полета.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Не злоупотребляйте алкоголем

Многие туристы любят выпить перед полетом, однако стоит себя контролировать. Нетрезвый пассажир, который нарушает порядок во время полета, может заставить самолет изменить маршрут и снять вас с рейса. За такое нарушение грозит штраф в размере до 92 000 евро (примерно 4 млн 200 тыс гривен). Запрет также касается вейпов и электронных сигарет.

Не курите на борту

Курение запрещено на всех коммерческих рейсах, а нарушение запрета строго наказывается. Пассажиров, которых поймают за курением, могут оштрафовать на 6 000 евро (примерно 276 тыс гривен). Путешественникам, которые борются с тягой к никотину, рекомендуется использовать никотиновые пластыри.

Загрожують штрафи й арешт — що не варто робити на борту літака - фото 1
Курение. Фото: Pexels

Не игнорируйте инструкции по безопасности

Невыполнение указаний экипажа, в частности игнорирование знака "Пристегните ремни безопасности", может привести к аресту или ограничению свободы во время полета. Экипаж имеет право задерживать пассажиров, нарушающих общественный порядок, а пилоты могут вообще изменить направление полета и высадить нарушителя, если это угрожает безопасности других.

Напомним, мы рассказывали, о нетрезвом пассажире, который устроил дебош на рейсе Ryanair Манчестер (Великобритания) — Родос (Греция). Также мы писали, за что могут оштрафовать на одном из популярных курортов Хорватии.

авиарейсы штраф Wizz Air нарушения Ryanair
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама