Нарушения, за которые могут высадить из самолета

Грозят штрафы и арест — что не стоит делать на борту самолета
Многие семьи уже начали планировать отпуск на лето. Эксперты по авиаперевозкам напомнили ответственность за нарушение правил во время полета.
Об этом пишет Daily Express.
Не злоупотребляйте алкоголем
Многие туристы любят выпить перед полетом, однако стоит себя контролировать. Нетрезвый пассажир, который нарушает порядок во время полета, может заставить самолет изменить маршрут и снять вас с рейса. За такое нарушение грозит штраф в размере до 92 000 евро (примерно 4 млн 200 тыс гривен). Запрет также касается вейпов и электронных сигарет.
Не курите на борту
Курение запрещено на всех коммерческих рейсах, а нарушение запрета строго наказывается. Пассажиров, которых поймают за курением, могут оштрафовать на 6 000 евро (примерно 276 тыс гривен). Путешественникам, которые борются с тягой к никотину, рекомендуется использовать никотиновые пластыри.
Не игнорируйте инструкции по безопасности
Невыполнение указаний экипажа, в частности игнорирование знака "Пристегните ремни безопасности", может привести к аресту или ограничению свободы во время полета. Экипаж имеет право задерживать пассажиров, нарушающих общественный порядок, а пилоты могут вообще изменить направление полета и высадить нарушителя, если это угрожает безопасности других.
Напомним, мы рассказывали, о нетрезвом пассажире, который устроил дебош на рейсе Ryanair Манчестер (Великобритания) — Родос (Греция). Также мы писали, за что могут оштрафовать на одном из популярных курортов Хорватии.
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