Нарушения, за которые могут высадить из самолета

Салон самолета. Фото: Pexels

Многие семьи уже начали планировать отпуск на лето. Эксперты по авиаперевозкам напомнили ответственность за нарушение правил во время полета.

Об этом пишет Daily Express.

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Не злоупотребляйте алкоголем

Многие туристы любят выпить перед полетом, однако стоит себя контролировать. Нетрезвый пассажир, который нарушает порядок во время полета, может заставить самолет изменить маршрут и снять вас с рейса. За такое нарушение грозит штраф в размере до 92 000 евро (примерно 4 млн 200 тыс гривен). Запрет также касается вейпов и электронных сигарет.

Не курите на борту

Курение запрещено на всех коммерческих рейсах, а нарушение запрета строго наказывается. Пассажиров, которых поймают за курением, могут оштрафовать на 6 000 евро (примерно 276 тыс гривен). Путешественникам, которые борются с тягой к никотину, рекомендуется использовать никотиновые пластыри.

Курение. Фото: Pexels

Не игнорируйте инструкции по безопасности

Невыполнение указаний экипажа, в частности игнорирование знака "Пристегните ремни безопасности", может привести к аресту или ограничению свободы во время полета. Экипаж имеет право задерживать пассажиров, нарушающих общественный порядок, а пилоты могут вообще изменить направление полета и высадить нарушителя, если это угрожает безопасности других.

Напомним, мы рассказывали, о нетрезвом пассажире, который устроил дебош на рейсе Ryanair Манчестер (Великобритания) — Родос (Греция). Также мы писали, за что могут оштрафовать на одном из популярных курортов Хорватии.