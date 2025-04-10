В літаку Ryanair п'яний турист налякав пасажирів

Літак Ryanair. Фото: Pinterest

Екіпажу Ryanair довелося пристебнути "некерованого" пасажира додатковими ременями безпеки після того, як він проігнорував прохання залишатися на місці під час приземлення літака. Інцидент стався на рейсі Манчестер (Британія) — Родос (Греція).

Про це пише Daily Express.

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За свідченнями очевидців, нетверезий пасажир кричав на бортпровідників, які відібрали у нього дві пляшки алкоголю і відмовилися подавати йому інші напої.

У якийсь момент чоловік відірвав ремені й вирвався. Персонал почав затуляти йому прохід літака, щоб він не міг зашкодити іншим пасажирам. Це змусило пілота скасувати початкову спробу посадки, розвернутися і спробувати ще раз.

Коли літак врешті-решт приземлився, поліція Родосу піднялася на борт літака, щоб забрати неспокійного пасажира.

Інцидент в літаку Манчестер-Родос. Фото: express.co.uk

"Ryanair дотримується суворої політики нульової толерантності до неналежної поведінки пасажирів і продовжуватиме вживати рішучих заходів для боротьби з некерованою поведінкою пасажирів, гарантуючи, що всі пасажири та екіпаж подорожують у безпечному та шанобливому середовищі, без зайвих перешкод", — зазначили у компанії.

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