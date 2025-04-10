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П'яний турист влаштував дебош в літаку Ryanair

10 квітня 2025 14:15
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
В літаку Ryanair п'яний турист налякав пасажирів
Літак Ryanair. Фото: Pinterest
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Екіпажу Ryanair довелося пристебнути "некерованого" пасажира додатковими ременями безпеки після того, як він проігнорував прохання залишатися на місці під час приземлення літака. Інцидент стався на рейсі Манчестер (Британія) — Родос (Греція).

Про це пише Daily Express.

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За свідченнями очевидців, нетверезий пасажир кричав на бортпровідників, які відібрали у нього дві пляшки алкоголю і відмовилися подавати йому інші напої.

У якийсь момент чоловік відірвав ремені й вирвався. Персонал почав затуляти йому прохід літака, щоб він не міг зашкодити іншим пасажирам. Це змусило пілота скасувати початкову спробу посадки, розвернутися і спробувати ще раз. 

Коли літак врешті-решт приземлився, поліція Родосу піднялася на борт літака, щоб забрати неспокійного пасажира.

П'яний турист влаштував дебош в літаку Ryanair - фото 1
Інцидент в літаку Манчестер-Родос. Фото: express.co.uk

"Ryanair дотримується суворої політики нульової толерантності до неналежної поведінки пасажирів і продовжуватиме вживати рішучих заходів для боротьби з некерованою поведінкою пасажирів, гарантуючи, що всі пасажири та екіпаж подорожують у безпечному та шанобливому середовищі, без зайвих перешкод", — зазначили у компанії.

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