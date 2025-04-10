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Пьяный турист устроил дебош в самолете Ryanair

10 апреля 2025 14:15
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
В самолете Ryanair пьяный турист напугал пассажиров
Самолет Ryanair. Фото: Pinterest
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Экипажу Ryanair пришлось пристегнуть "неуправляемого" пассажира дополнительными ремнями безопасности после того, как он проигнорировал просьбу оставаться на месте во время приземления самолета. Инцидент произошел на рейсе Манчестер (Британия) — Родос (Греция).

Об этом пишет Daily Express.

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По свидетельствам очевидцев, нетрезвый пассажир кричал на бортпроводников, которые отобрали у него две бутылки алкоголя и отказались подавать ему другие напитки.

В какой-то момент мужчина оторвал ремни и вырвался. Персонал начал закрывать ему проход самолета, чтобы он не мог навредить другим пассажирам. Это заставило пилота отменить первоначальную попытку посадки, развернуться и попробовать еще раз.

Когда самолет в конце концов приземлился, полиция Родоса поднялась на борт самолета, чтобы забрать беспокойного пассажира.

П'яний турист влаштував дебош в літаку Ryanair - фото 1
Инцидент в самолете Манчестер-Родос. Фото: express.co.uk

"Ryanair придерживается строгой политики нулевой толерантности к неподобающему поведению пассажиров и будет продолжать принимать решительные меры для борьбы с неуправляемым поведением пассажиров, гарантируя, что все пассажиры и экипаж путешествуют в безопасной и уважительной среде, без лишних препятствий", — отметили в компании.

Напомним, мы рассказывали о правилах полетов с детьми. Также стали известны авиакомпании с самыми большими и самыми маленькими местами в экономклассе.

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