В самолете Ryanair пьяный турист напугал пассажиров

Самолет Ryanair. Фото: Pinterest

Экипажу Ryanair пришлось пристегнуть "неуправляемого" пассажира дополнительными ремнями безопасности после того, как он проигнорировал просьбу оставаться на месте во время приземления самолета. Инцидент произошел на рейсе Манчестер (Британия) — Родос (Греция).

Об этом пишет Daily Express.

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По свидетельствам очевидцев, нетрезвый пассажир кричал на бортпроводников, которые отобрали у него две бутылки алкоголя и отказались подавать ему другие напитки.

В какой-то момент мужчина оторвал ремни и вырвался. Персонал начал закрывать ему проход самолета, чтобы он не мог навредить другим пассажирам. Это заставило пилота отменить первоначальную попытку посадки, развернуться и попробовать еще раз.

Когда самолет в конце концов приземлился, полиция Родоса поднялась на борт самолета, чтобы забрать беспокойного пассажира.

Инцидент в самолете Манчестер-Родос. Фото: express.co.uk

"Ryanair придерживается строгой политики нулевой толерантности к неподобающему поведению пассажиров и будет продолжать принимать решительные меры для борьбы с неуправляемым поведением пассажиров, гарантируя, что все пассажиры и экипаж путешествуют в безопасной и уважительной среде, без лишних препятствий", — отметили в компании.

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