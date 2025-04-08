Ручна кладь Ryanair в 2025 році — що варто знати пасажирам

Літак Ryanair. Фото: Pinterest

Ірландський лоукостер Ryanair встановлює жорсткі вимоги до перевезення ручної поклажі. Пасажири можуть взяти на борт невелику сумку, яка не перевищує зазначені в правилах авіакомпанії розміри.

Редакція Новини.LIVE розповідає про габарити ручної поклажі лоукостера Ryanair в 2025 році.

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Всі типи пасажирських тарифів Ryanair дозволяють взяти з собою на борт негабаритну ручну поклажу, яка вміститися під сидінням. Це може бути рюкзак, дамська сумочка або сумка для ноутбука з максимальним розміром 40 x 20 x 25 см.

Пасажири також можуть додатково взяти на борт невелику ручну поклажу з максимальними розмірами 55 x 40 x 20 см, вагою до 10 кг, яка повинна зберігатися у верхній шафці у салоні літака.

За додаткову ручну поклажу (на додаток до малої ручної поклажі) потрібно заплатити від 7 до 42 євро (приблизно від 314 грн до 1900 грн) під час бронювання або від 24 до 70 євро в аеропорту.

Турист із валізою. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали, що лоукостер Ryanair може скасувати більше рейсів до Франції вже наступного року. Також стали відомі авіакомпанії з найбільшими та найменшими місцями в економкласі.