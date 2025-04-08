Ручная кладь Ryanair в 2025 году - что стоит знать пассажирам

Самолет Ryanair. Фото: Pinterest

Ирландский лоукостер Ryanair устанавливает жесткие требования к перевозке ручной клади. Пассажиры могут взять на борту небольшую сумку, которая не превышает указанные в правилах авиакомпании размеров.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о габаритах ручной клади лоукостера Ryanair в 2025 году.

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Ручная кладь Ryanair

Все типы пассажирских тарифов Ryanair позволяют взять с собой на борт негабаритную ручную кладь, которая уместиться под сиденьем. Это может быть рюкзак, дамская сумочка или сумка для ноутбука с максимальным размером 40 x 20 x 25 см.

Пассажиры также могут дополнительно взять на борт небольшую ручную кладь с максимальными размерами 55 x 40 x 20 см, весом до 10 кг, которая должна храниться в верхнем шкафчике в салоне самолета.

За дополнительную ручную кладь (в дополнение к малой ручной клади) нужно заплатить от 7 до 42 евро (примерно от 314 грн до 1900 грн) при бронировании или от 24 до 70 евро в аэропорту.

Турист с чемоданом. Фото: Freepik

Напомним, мы писали, что лоукостер Ryanair может отменить больше рейсов во Францию уже в следующем году. Также стали известны авиакомпании с самыми большими и самыми маленькими местами в эконом-классе.