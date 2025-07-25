Wizz Air додає 11 нових рейсів — куди можна полетіти

Висадка пасажирів Wizz Air. Фото: pexels.com

Відомий угорський лоукостер Wizz Air після 13-річної перерви оголосив про повернення до аеропорту "Варшава- Модлін". Вже з грудня компанія додасть 11 нових рейсів з Польщі.

Про це повідомляє visitukraine.today.

Реклама

Читайте також:

Нові рейси Wizz Air

Повідомляється, що вже з грудня стануть доступними квитки лоукостера з польської столиці до Середземномор’я, Балканів та Північної Європи. Їх середня вартість складатиме від 30 до 50 євро.

Один з представників компанії підкреслив, що компанія розгорнула у Варшаві нову операційну базу. Пасажири літатимуть на двох сучасних літаках Airbus Neo. Такий крок відкриває Wizz Air новий етап присутності в регіоні.

Пасажири Wizz Air. Фото: pexels.com

Нові рейси Wizz Air "Варшава- Модлін":

Мілан-Бергамо (Італія);

Альгеро (Італія, острів Сардинія);

Бріндізі (Італія);

Палермо (Італія, острів Сицилія);

Афіни (Греція);

Барселона (Іспанія);

Берген (Норвегія);

Валлетта (Мальта);

Софія (Болгарія);

Пафос (Кіпр);

Кишинів (Молдова).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також ми писали, яка авіакомпанія встановила Starlink і тепер пасажири можуть користуватися швидкісним інтернетом без переплат.