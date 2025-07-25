Wizz Air додає 11 нових рейсів — куди можна полетіти

Wizz Air відкриває 11 нових рейсів з Варшави — напрямки
Відомий угорський лоукостер Wizz Air після 13-річної перерви оголосив про повернення до аеропорту "Варшава- Модлін". Вже з грудня компанія додасть 11 нових рейсів з Польщі.
Про це повідомляє visitukraine.today.
Нові рейси Wizz Air
Повідомляється, що вже з грудня стануть доступними квитки лоукостера з польської столиці до Середземномор’я, Балканів та Північної Європи. Їх середня вартість складатиме від 30 до 50 євро.
Один з представників компанії підкреслив, що компанія розгорнула у Варшаві нову операційну базу. Пасажири літатимуть на двох сучасних літаках Airbus Neo. Такий крок відкриває Wizz Air новий етап присутності в регіоні.
Нові рейси Wizz Air "Варшава- Модлін":
- Мілан-Бергамо (Італія);
- Альгеро (Італія, острів Сардинія);
- Бріндізі (Італія);
- Палермо (Італія, острів Сицилія);
- Афіни (Греція);
- Барселона (Іспанія);
- Берген (Норвегія);
- Валлетта (Мальта);
- Софія (Болгарія);
- Пафос (Кіпр);
- Кишинів (Молдова).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також ми писали, яка авіакомпанія встановила Starlink і тепер пасажири можуть користуватися швидкісним інтернетом без переплат.
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