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Головна Туризм Wizz Air відкриває 11 нових рейсів з Варшави — напрямки

Wizz Air відкриває 11 нових рейсів з Варшави — напрямки

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 11:28
Wizz Air додає 11 нових рейсів — куди можна полетіти
Висадка пасажирів Wizz Air. Фото: pexels.com

Відомий угорський лоукостер Wizz Air після 13-річної перерви оголосив про повернення до аеропорту "Варшава- Модлін". Вже з грудня компанія додасть 11 нових рейсів з Польщі.

Про це повідомляє visitukraine.today.

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Повідомляється, що вже з грудня стануть доступними квитки лоукостера з польської столиці до Середземномор’я, Балканів та Північної Європи. Їх середня вартість складатиме від 30 до 50 євро.

Один з представників компанії підкреслив, що компанія розгорнула у Варшаві нову операційну базу. Пасажири літатимуть на двох сучасних літаках Airbus Neo. Такий крок відкриває Wizz Air новий етап присутності в регіоні.

Wizz Air відкриває 11 нових рейсів з Варшави — напрямки - фото 1
Пасажири Wizz Air. Фото: pexels.com

Нові рейси Wizz Air "Варшава- Модлін":

  • Мілан-Бергамо (Італія);
  • Альгеро (Італія, острів Сардинія);
  • Бріндізі (Італія);
  • Палермо (Італія, острів Сицилія);
  • Афіни (Греція);
  • Барселона (Іспанія);
  • Берген (Норвегія);
  • Валлетта (Мальта);
  • Софія (Болгарія);
  • Пафос (Кіпр);
  • Кишинів (Молдова).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також ми писали, яка авіакомпанія встановила Starlink і тепер пасажири можуть користуватися швидкісним інтернетом без переплат.

Польща авіарейси Wizz Air туризм Варшава квитки
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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