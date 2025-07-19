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Головна Туризм Одне з міст Іспанії вводить обмеження для туристів

Одне з міст Іспанії вводить обмеження для туристів

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 18:57
В Барселоні скоротять кількість терміналів у порту — як це вплине на туристів
Туристка на круїзному лайнері. Фото: freepik.com

Популярний іспанський туристичний напрямок має намір обмежити кількість круїзів. Стали відомі нові плани щодо знесення двох терміналів у порту Барселони.

Про це повідомляє The Sun.

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Повідомляється, що два термінали A і B будуть повністю знесені, а термінал C також буде знесений під реконструкцію. Загалом, кількість терміналів буде зменшено з семи до п'яти.

В рамках нового проєкту вартістю 185 млн євро буде збудовано термінал, який обслуговуватиме близько 7000 пасажирів. Проте максимальна пропускна здатність круїзних суден у Барселоні зменшиться з 37 000 пасажирів до 31 000 на день.

У терміналах також будуть встановлені інформаційні екрани, які надаватимуть інформацію в режимі реального часу, щоб допомогти краще розподілити відвідувачів і зменшити скупчення людей у найбільш завантажених районах міста.

Одне з міст Іспанії вводить обмеження для туристів - фото 1
Туристка на круїзному лайнері. Фото: freepik.com

Роботи з ліквідації терміналів А і В розпочнуться до кінця 2026 року, а весь проєкт планується завершити у 2030 році.

Скорочення круїзних терміналів пов'язане зі скаргами місцевих жителів на надмірний вплив туристів на місто.

Нагадаємо, раніше турок зізнався, що його приємно вразило в українцях. Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв в Іспанії.

подорож корабель Іспанія Барселона туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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