В Барселоне сократят количество терминалов в порту - как это повлияет на туристов

Один из городов Испании вводит ограничения для туристов
Популярное испанское туристическое направление намерено ограничить количество круизов. Стали известны новые планы по сносу двух терминалов в порту Барселоны.
Об этом сообщает The Sun.
Барселона планирует уменьшить поток туристов
Сообщается, что два терминала A и B будут полностью снесены, а терминал C также будет снесен под реконструкцию. В общем, количество терминалов будет уменьшено с семи до пяти.
В рамках нового проекта стоимостью 185 млн евро будет построен терминал, который будет обслуживать около 7000 пассажиров. Однако максимальная пропускная способность круизных судов в Барселоне уменьшится с 37 000 пассажиров до 31 000 в день.
В терминалах также будут установлены информационные экраны, которые будут предоставлять информацию в режиме реального времени, чтобы помочь лучше распределить посетителей и уменьшить скопление людей в наиболее загруженных районах города.
Работы по ликвидации терминалов А и В начнутся до конца 2026 года, а весь проект планируется завершить в 2030 году.
Сокращение круизных терминалов связано с жалобами местных жителей на чрезмерное влияние туристов на город.
Напомним, ранее турок признался, что его приятно поразило в украинцах. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.
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