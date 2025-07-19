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Главная Туризм Один из городов Испании вводит ограничения для туристов

Один из городов Испании вводит ограничения для туристов

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 18:57
В Барселоне сократят количество терминалов в порту - как это повлияет на туристов
Туристка на круизном лайнере. Фото: freepik.com

Популярное испанское туристическое направление намерено ограничить количество круизов. Стали известны новые планы по сносу двух терминалов в порту Барселоны.

Об этом сообщает The Sun.

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Сообщается, что два терминала A и B будут полностью снесены, а терминал C также будет снесен под реконструкцию. В общем, количество терминалов будет уменьшено с семи до пяти.

В рамках нового проекта стоимостью 185 млн евро будет построен терминал, который будет обслуживать около 7000 пассажиров. Однако максимальная пропускная способность круизных судов в Барселоне уменьшится с 37 000 пассажиров до 31 000 в день.

В терминалах также будут установлены информационные экраны, которые будут предоставлять информацию в режиме реального времени, чтобы помочь лучше распределить посетителей и уменьшить скопление людей в наиболее загруженных районах города.

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Туристка на круизном лайнере. Фото: freepik.com

Работы по ликвидации терминалов А и В начнутся до конца 2026 года, а весь проект планируется завершить в 2030 году.

Сокращение круизных терминалов связано с жалобами местных жителей на чрезмерное влияние туристов на город.

Напомним, ранее турок признался, что его приятно поразило в украинцах. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.

путешествие корабль Испания Барселона туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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