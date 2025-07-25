Wizz Air добавляет 11 новых рейсов - куда можно улететь

Высадка пассажиров Wizz Air. Фото: pexels.com

Известный венгерский лоукостер Wizz Air после 13-летнего перерыва объявил о возвращении в аэропорт "Варшава-Модлин". Уже с декабря компания добавит 11 новых рейсов из Польши.

Об этом сообщает visitukraine.today.

Реклама

Читайте также:

Новые рейсы Wizz Air

Сообщается, что уже с декабря станут доступными билеты лоукостера из польской столицы в Средиземноморье, Балканы и Северную Европу. Их средняя стоимость будет составлять от 30 до 50 евро.

Один из представителей компании подчеркнул, что компания развернула в Варшаве новую операционную базу. Пассажиры будут летать на двух современных самолетах Airbus Neo. Такой шаг открывает Wizz Air новый этап присутствия в регионе.

Пассажиры Wizz Air. Фото: pexels.com

Новые рейсы Wizz Air "Варшава- Модлин":

Милан-Бергамо (Италия);

Альгеро (Италия, остров Сардиния);

Бриндизи (Италия);

Палермо (Италия, остров Сицилия);

Афины (Греция);

Барселона (Испания);

Берген (Норвегия);

Валлетта (Мальта);

София (Болгария);

Пафос (Кипр);

Кишинев (Молдова).

Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также мы писали, какая авиакомпания установила Starlink и теперь пассажиры могут пользоваться скоростным интернетом без переплат.