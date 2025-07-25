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Главная Туризм Wizz Air открывает 11 новых рейсов из Варшавы — направления

Wizz Air открывает 11 новых рейсов из Варшавы — направления

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 11:28
Wizz Air добавляет 11 новых рейсов - куда можно улететь
Высадка пассажиров Wizz Air. Фото: pexels.com

Известный венгерский лоукостер Wizz Air после 13-летнего перерыва объявил о возвращении в аэропорт "Варшава-Модлин". Уже с декабря компания добавит 11 новых рейсов из Польши.

Об этом сообщает visitukraine.today.

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Сообщается, что уже с декабря станут доступными билеты лоукостера из польской столицы в Средиземноморье, Балканы и Северную Европу. Их средняя стоимость будет составлять от 30 до 50 евро.

Один из представителей компании подчеркнул, что компания развернула в Варшаве новую операционную базу. Пассажиры будут летать на двух современных самолетах Airbus Neo. Такой шаг открывает Wizz Air новый этап присутствия в регионе.

Wizz Air відкриває 11 нових рейсів з Варшави — напрямки - фото 1
Пассажиры Wizz Air. Фото: pexels.com

Новые рейсы Wizz Air "Варшава- Модлин":

  • Милан-Бергамо (Италия);
  • Альгеро (Италия, остров Сардиния);
  • Бриндизи (Италия);
  • Палермо (Италия, остров Сицилия);
  • Афины (Греция);
  • Барселона (Испания);
  • Берген (Норвегия);
  • Валлетта (Мальта);
  • София (Болгария);
  • Пафос (Кипр);
  • Кишинев (Молдова).

Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также мы писали, какая авиакомпания установила Starlink и теперь пассажиры могут пользоваться скоростным интернетом без переплат.

Польша авиарейсы Wizz Air туризм Варшава билеты
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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