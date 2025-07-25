Wizz Air добавляет 11 новых рейсов - куда можно улететь

Wizz Air открывает 11 новых рейсов из Варшавы — направления
Известный венгерский лоукостер Wizz Air после 13-летнего перерыва объявил о возвращении в аэропорт "Варшава-Модлин". Уже с декабря компания добавит 11 новых рейсов из Польши.
Об этом сообщает visitukraine.today.
Новые рейсы Wizz Air
Сообщается, что уже с декабря станут доступными билеты лоукостера из польской столицы в Средиземноморье, Балканы и Северную Европу. Их средняя стоимость будет составлять от 30 до 50 евро.
Один из представителей компании подчеркнул, что компания развернула в Варшаве новую операционную базу. Пассажиры будут летать на двух современных самолетах Airbus Neo. Такой шаг открывает Wizz Air новый этап присутствия в регионе.
Новые рейсы Wizz Air "Варшава- Модлин":
- Милан-Бергамо (Италия);
- Альгеро (Италия, остров Сардиния);
- Бриндизи (Италия);
- Палермо (Италия, остров Сицилия);
- Афины (Греция);
- Барселона (Испания);
- Берген (Норвегия);
- Валлетта (Мальта);
- София (Болгария);
- Пафос (Кипр);
- Кишинев (Молдова).
Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также мы писали, какая авиакомпания установила Starlink и теперь пассажиры могут пользоваться скоростным интернетом без переплат.
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