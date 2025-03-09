Wizz Air закриває у червні рейси з аеропорту Риги

Літак Wizz Air. Фото: Pinterest

Угорський лоукостер Wizz Air з червня 2025 року закриває рейси з аеропорту Риги. Проте авіакомпанія може повернутися до ринку країни в найближчому чи віддаленому майбутньому.

Про це пише Mixnews.

Читайте також:

Wizz Air закриває рейси з аеропорту Риги

До червня 2025 року Wizz Air двічі на тиждень здійснюватиме рейси з аеропорту Риги до Кутаїсі (Грузія). Повідомляється, що з Риги до Грузії тепер літатиме Латвійська національна авіакомпанія airBaltic.

Як пояснила голова правління аеропорту "Рига" Лайла Одіня, у Wizz Air спостерігається нестача літаків, а тому авіакомпанії вигідніше працювати в аеропортах, де можна продати квитки за вищою ціною й таким чином заробити кошти.

Літак Wizz Air. Фото: Pinterest

Ще в серпні 2021 року Wizz Air ухвалила рішення закрити свою базу в аеропорту Риги через наслідки кризи, спричиненої пандемією COVID-19. В 2025 році у Wizz Air залишився єдиний маршрут у Ризі до — до грузинського міста Кутаїсі.

Раніше ми писали, що українська туристична компанія розпочала роботу в Чехії. Також лоукостер Ryanair скоротив кількість популярних маршрутів.