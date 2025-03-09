Wizz Air закрывает в июне рейсы из аэропорта Риги

Самолет Wizz Air. Фото: Pinterest

Венгерский лоукостер Wizz Air с июня 2025 года закрывает рейсы из аэропорта Риги. Однако авиакомпания может вернуться на рынок страны в ближайшем или отдаленном будущем.

Об этом пишет Mixnews.

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Wizz Air закрывает рейсы из аэропорта Риги

До июня 2025 года Wizz Air дважды в неделю будет осуществлять рейсы из аэропорта Риги в Кутаиси (Грузия). Сообщается, что из Риги в Грузию теперь будет летать Латвийская национальная авиакомпания airBaltic.

Как пояснила председатель правления аэропорта "Рига" Лайла Одиня, у Wizz Air наблюдается нехватка самолетов, а потому авиакомпании выгоднее работать в аэропортах, где можно продать билеты по более высокой цене, и таким образом заработать деньги.

Самолет Wizz Air. Фото: Pinterest

Еще в августе 2021 года Wizz Air приняла решение закрыть свою базу в аэропорту Риги из-за последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В 2025 году у Wizz Air остался единственный маршрут в Риге — до грузинского города Кутаиси.

Ранее мы писали, что украинская туристическая компания начала работу в Чехии. Также лоукостер Ryanair сократил количество популярных маршрутов.