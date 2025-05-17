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Wizz Air анонсував нові рейси з Румунії

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Дата публікації: 17 травня 2025 21:36
Wizz Air додав нові рейси з Румунії — напрямки
Літак Wizz Air. Фото: Pinterest

Угорський лоукостер Wizz Air розширив маршрути в Румунії. Авіакомпанія додала нові рейси до Брашова і Тімішоара.

Про це повідомляє портал Visit Ukraine.

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Нові маршрути Wizz Air

Зазначається, що жовтня 2025 року з румунського міста Брашов відкриються маршрути до італійського Неаполя й німецького Нюрнберга.

Wizz Air анонсував нові рейси з Румунії - фото 1
Літак Wizz Air. Фото: Pinterest

Також Wizz Air додасть нові рейси з румунського міста Тимішоара до:

  • Нюрнберга (Німеччина);
  • Франкфурт-Хана (Німеччина);
  • Базеля-Мюлуз-Фрайбурга (Швейцарія, Франція, Німеччина);
  • Ларнаки (Кіпр);
  • Неаполя (Італія).

Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. Також ми писали, що Ryanair змінив деякі правила для пасажирів.

авіарейси авіаквитки подорож Wizz Air туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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