Wizz Air додав нові рейси з Румунії — напрямки

Літак Wizz Air. Фото: Pinterest

Угорський лоукостер Wizz Air розширив маршрути в Румунії. Авіакомпанія додала нові рейси до Брашова і Тімішоара.

Про це повідомляє портал Visit Ukraine.

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Нові маршрути Wizz Air

Зазначається, що жовтня 2025 року з румунського міста Брашов відкриються маршрути до італійського Неаполя й німецького Нюрнберга.

Літак Wizz Air. Фото: Pinterest

Також Wizz Air додасть нові рейси з румунського міста Тимішоара до:

Нюрнберга (Німеччина);

Франкфурт-Хана (Німеччина);

Базеля-Мюлуз-Фрайбурга (Швейцарія, Франція, Німеччина);

Ларнаки (Кіпр);

Неаполя (Італія).

Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. Також ми писали, що Ryanair змінив деякі правила для пасажирів.