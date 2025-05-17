Wizz Air додав нові рейси з Румунії — напрямки

Wizz Air анонсував нові рейси з Румунії
Літак Wizz Air. Фото: Pinterest
Угорський лоукостер Wizz Air розширив маршрути в Румунії. Авіакомпанія додала нові рейси до Брашова і Тімішоара.
Про це повідомляє портал Visit Ukraine.
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Нові маршрути Wizz Air
Зазначається, що жовтня 2025 року з румунського міста Брашов відкриються маршрути до італійського Неаполя й німецького Нюрнберга.
Також Wizz Air додасть нові рейси з румунського міста Тимішоара до:
- Нюрнберга (Німеччина);
- Франкфурт-Хана (Німеччина);
- Базеля-Мюлуз-Фрайбурга (Швейцарія, Франція, Німеччина);
- Ларнаки (Кіпр);
- Неаполя (Італія).
Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. Також ми писали, що Ryanair змінив деякі правила для пасажирів.
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