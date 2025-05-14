Ryanair змінив правила для пасажирів — що варто обов'язково знати

Літак Ryanair. Фото: Bloomberg

Ірландський лоукостер Ryanair пропонує вигідні ціни на квитки, проте щороку змінює правила і посилює вимоги до пасажирів. Цьогоріч нововведення стосуються багажу та пунктуальності мандрівників.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що варто знати туристам, які планують подорожувати з Ryanair.

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Перехід на електронні квитки

У травні пасажирам не потрібно роздруковувати квитки на літак. Щоб пройти посадку на рейс — достатньо завантажити квиток в застосунок. Поки в компанії триває перехід, пасажири можуть здійснювати посадку як за електронними квитками, так і за роздрукованими.

Пасажирка в аеропорту. Фото: Freepik

Більш суворі вимоги до ручної поклажі

Нині можна з собою безкоштовно взяти на борт літака рюкзак чи сумку розмірами 40×20×25 сантиметрів. Ваш багаж має поміститися під вашим сидінням. Якщо раніше на борт пропускали з маленькою валізою, то нині неї доведеться заплатити. За перевищення встановлених розмірів доведеться віддати близько 70 євро.

Штрафи за запізнення

Авіакомпанія ввела суворі штрафи для непунктуальних пасажирів. Через їх запізнення можуть відкладатися рейси. Внаслідок зсуву графіків польотів компанія зазнає збитків. У травні пасажирам, які запізняться на свій рейс, доведеться сплатити 120 євро.

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