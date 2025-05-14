Ryanair изменил правила для пассажиров - что стоит обязательно знать

Самолет Ryanair. Фото: Bloomberg

Ирландский лоукостер Ryanair предлагает выгодные цены на билеты, однако ежегодно меняет правила и ужесточает требования к пассажирам. В этом году нововведения касаются багажа и пунктуальности путешественников.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что стоит знать туристам, которые планируют путешествовать с Ryanair.

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Переход на электронные билеты

В мае пассажирам не нужно распечатывать билеты на самолет. Чтобы пройти посадку на рейс — достаточно загрузить билет в приложение. Пока в компании продолжается переход, пассажиры могут осуществлять посадку как по электронным билетам, так и по распечатанным.

Пассажирка в аэропорту. Фото: Freepik

Более строгие требования к ручной клади

Сейчас можно с собой бесплатно взять на борт самолета рюкзак или сумку размерами 40×20×25 сантиметров. Ваш багаж должен поместиться под вашим сиденьем. Если раньше на борт пропускали с маленьким чемоданом, то сейчас за него придется заплатить. За превышение установленных размеров придется отдать около 70 евро.

Штрафы за опоздание

Авиакомпания ввела строгие штрафы для непунктуальных пассажиров. Из-за их опоздания могут откладываться рейсы. Вследствие смещения графиков полетов компания несет убытки. В мае пассажирам, которые опоздают на свой рейс, придется заплатить 120 евро.

Напомним, мы писали, почему перед полетом стоит обязательно заряжать свой смартфон. Также мы писали, почему жительницы Британии прячут ложки в нижнее белье.