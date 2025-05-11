Ryanair штрафує мандрівників за хитрість із TikTok — відео

Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: Pinterest

Нещодавно мережу підкорив "подушковий" лайфхак, який дозволяє мандрівникам взяти більше речей без зайвих доплат. Туристи ховали в наволочку свої речі та брали її з собою в літак під виглядом звичайної туристичної подушки.

Про це пише Daily Express.

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Користувачка TikTok, @natashaorganic поділилася кадрами з пасажиром, який виглядав розлюченим після того, як співробітники міжнародного аеропорту Орландо наполягли на оплаті додаткового багажу за наволочку з одягом. Коли пасажир не послухався інструкцій співробітників аеропорту, між ними виникла сварка. В результаті чоловіку відмовили в посадці на літак і вивели з аеропорту під конвоєм поліції.

Річ у тім, що працівники авіакомпанії знають про багато махінацій пасажирів. Щоб уникнути проблем та додаткових витрат, краще не користуватись лайфхаком с подушкою.

Коментарі під відео дівчини розділились. Багато мандрівників зізнались, що багато разів користувалися хитрістю з наволочкою і все було добре. Інші ж стикнулися із суворими штрафами.

Нагадаємо, ми писали, що Португалія вводить нові суворі штрафи. Також ми розповідали, через яку причину вас можуть не пустити на борт літака.