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Головна Туризм Пасажирів Ryanair можуть оштрафувати через лайфхак із TikTok

Пасажирів Ryanair можуть оштрафувати через лайфхак із TikTok

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Дата публікації: 11 травня 2025 16:21
Ryanair штрафує мандрівників за хитрість із TikTok — відео
Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: Pinterest

Нещодавно мережу підкорив "подушковий" лайфхак, який дозволяє мандрівникам взяти більше речей без зайвих доплат. Туристи ховали в наволочку свої речі та брали її з собою в літак під виглядом звичайної туристичної подушки.

Про це пише Daily Express.

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Користувачка TikTok, @natashaorganic поділилася кадрами з пасажиром, який виглядав розлюченим після того, як співробітники міжнародного аеропорту Орландо наполягли на оплаті додаткового багажу за наволочку з одягом. Коли пасажир не послухався інструкцій співробітників аеропорту, між ними виникла сварка. В результаті чоловіку відмовили в посадці на літак і вивели з аеропорту під конвоєм поліції.

Річ у тім, що працівники авіакомпанії знають про багато махінацій пасажирів. Щоб уникнути проблем та додаткових витрат, краще не користуватись лайфхаком с подушкою.

Коментарі під відео дівчини розділились. Багато мандрівників зізнались, що багато разів користувалися хитрістю з наволочкою і все було добре. Інші ж стикнулися із суворими штрафами.

Нагадаємо, ми писали, що Португалія вводить нові суворі штрафи. Також ми розповідали, через яку причину вас можуть не пустити на борт літака.

авіарейси туристи подорож штрафи лайфхаки Ryanair
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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