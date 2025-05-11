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Пассажиров Ryanair могут оштрафовать из-за лайфхака из TikTok

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Дата публикации 11 мая 2025 16:21
Ryanair штрафует путешественников за хитрость из TikTok — видео
Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Pinterest

Недавно сеть покорил "подушечный" лайфхак, который позволяет путешественникам взять больше вещей без лишних доплат. Туристы прятали в наволочку свои вещи и брали ее с собой в самолет под видом обычной туристической подушки.

Об этом пишет Daily Express.

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Пользовательница TikTok, @natashaorganic поделилась кадрами с пассажиром, который выглядел разъяренным после того, как сотрудники международного аэропорта Орландо настояли на оплате дополнительного багажа за наволочку с одеждой. Когда пассажир не послушался инструкций сотрудников аэропорта, между ними возникла ссора. В результате мужчине отказали в посадке на самолет и вывели из аэропорта под конвоем полиции.

Дело в том, что работники авиакомпании знают о многих махинациях пассажиров. Чтобы избежать проблем и дополнительных расходов, лучше не пользоваться лайфхаком с подушкой.

Комментарии под видео девушки разделились. Многие путешественники признались, что много раз пользовались хитростью с наволочкой и все было хорошо. Другие же столкнулись со строгими штрафами.

Напомним, мы писали, что Португалия вводит новые строгие штрафы. Также мы рассказывали, по какой причине вас могут не пустить на борт самолета.

авиарейсы туристы путешествие штрафы лайфхаки Ryanair
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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