Пасажир виграв у Ryanair в суді

Літак Ryanair. Фото: flightradar24.com

Ryanair зобов'язали повернути пасажиру 150 євро за ручну поклажу. Суд постановив, що авіакомпанія стягнула ці кошти безпідставно.

Про це пише Daily Mail.

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Позивач отримає відшкодування витрат на перевезення ручної поклажі на п'яти рейсах між 2019 і 2024 роками. Суд Саламанки (Іспанія) постановив, що його валізи не повинні були підлягати додатковим зборам.

Суддя обґрунтувала своє рішення постановою вищого суду ЄС від 2014 року, в якому зазначається, що ручна поклажа "повинна вважатися невід'ємним елементом пасажирських перевезень, і тому не може бути предметом надбавки до ціни".

Літак Ryanair. Фото: Reuters

Позов пасажира підтримала іспанська організація із захисту прав споживачів Facua, яка допомагає клієнтам добитися скрадливості в суді.

Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. Також ми писали, що Ryanair змінив деякі правила для пасажирів.