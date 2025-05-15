Пасажир виграв у Ryanair в суді

Суд зобов'язав Ryanair повернути кошти за багаж — деталі справи
Ryanair зобов'язали повернути пасажиру 150 євро за ручну поклажу. Суд постановив, що авіакомпанія стягнула ці кошти безпідставно.
Про це пише Daily Mail.
Пасажир переміг Ryanair в суді
Позивач отримає відшкодування витрат на перевезення ручної поклажі на п'яти рейсах між 2019 і 2024 роками. Суд Саламанки (Іспанія) постановив, що його валізи не повинні були підлягати додатковим зборам.
Суддя обґрунтувала своє рішення постановою вищого суду ЄС від 2014 року, в якому зазначається, що ручна поклажа "повинна вважатися невід'ємним елементом пасажирських перевезень, і тому не може бути предметом надбавки до ціни".
Позов пасажира підтримала іспанська організація із захисту прав споживачів Facua, яка допомагає клієнтам добитися скрадливості в суді.
Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. Також ми писали, що Ryanair змінив деякі правила для пасажирів.
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