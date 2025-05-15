Пассажир выиграл у Ryanair в суде

Самолет Ryanair. Фото: flightradar24.com

Ryanair обязали вернуть пассажиру 150 евро за ручную кладь. Суд постановил, что авиакомпания взыскала эти средства безосновательно.

Об этом пишет Daily Mail.

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Истец получит возмещение расходов на перевозку ручной клади на пяти рейсах между 2019 и 2024 годами. Суд Саламанки (Испания) постановил, что его чемоданы не должны были подлежать дополнительным сборам.

Судья обосновала свое решение постановлением высшего суда ЕС от 2014 года, в котором отмечается, что ручная кладь "должна считаться неотъемлемым элементом пассажирских перевозок, и поэтому не может быть предметом надбавки к цене".

Самолет Ryanair. Фото: Reuters

Иск пассажира поддержала испанская организация по защите прав потребителей Facua, которая помогает клиентам добиться скрадливости в суде.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров. Также мы писали, что Ryanair изменил некоторые правила для пассажиров.