Чи можна в літак Wizz Air з тваринами

Подорожі з Wizz Air — чи можна взяти з собою улюбленця
Багато хто не може уявити свого життя без улюбленця. Проте частина авіакомпанії суворо забороняють перевозити на борту літака тварин.
Про це пише avianews.com.
Чи дозволяє Wizz Air літати з пухнастиками
Угорський локостер забороняє перевезення будь-яких тварин на борту літака. Ймовірно, це пов'язано з демократичною ціною на квитки авіакомпанії. Річ у тім, що тварини можуть затримувати рейси, а це, своєю чергою, призводить до збитків.
Проте є виключення, і стосується воно людей з інвалідністю. Пасажир може взяти з собою на борт собаку-поводиря. Така послуга надається абсолютно безкоштовно, проте таку інформацію необхідно вказати при бронюванні авіаквитка.
Також не менш ніж за 48 годин до вильоту потрібно надіслати до спеціального центру допомоги Wizz Air на електронну пошту specialassistance@wizzair.com свідоцтво собаки-поводиря, а також всі ветеринарні документи, необхідні в країні вильоту та країні прильоту.
В компанії також попереджають, що на одному рейсі в літаку може подорожувати не більше однієї собаки-поводиря.
Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. Також ми писали, як вигідно купувати авіаквитки.
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