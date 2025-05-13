Чи можна в літак Wizz Air з тваринами

Літак Wizz Air. Фото: Moshe Shai/Flash90

Багато хто не може уявити свого життя без улюбленця. Проте частина авіакомпанії суворо забороняють перевозити на борту літака тварин.

Про це пише avianews.com.

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Угорський локостер забороняє перевезення будь-яких тварин на борту літака. Ймовірно, це пов'язано з демократичною ціною на квитки авіакомпанії. Річ у тім, що тварини можуть затримувати рейси, а це, своєю чергою, призводить до збитків.

Проте є виключення, і стосується воно людей з інвалідністю. Пасажир може взяти з собою на борт собаку-поводиря. Така послуга надається абсолютно безкоштовно, проте таку інформацію необхідно вказати при бронюванні авіаквитка.

Кіт допомагає господарю збирати валізу. Фото: Freepik

Також не менш ніж за 48 годин до вильоту потрібно надіслати до спеціального центру допомоги Wizz Air на електронну пошту specialassistance@wizzair.com свідоцтво собаки-поводиря, а також всі ветеринарні документи, необхідні в країні вильоту та країні прильоту.

В компанії також попереджають, що на одному рейсі в літаку може подорожувати не більше однієї собаки-поводиря.

Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. Також ми писали, як вигідно купувати авіаквитки.