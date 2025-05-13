Можно ли в самолет Wizz Air с животными в самолете

Самолет Wizz Air. Фото: Moshe Shai/Flash90

Многие не могут представить свою жизнь без любимца. Однако часть авиакомпании строго запрещают перевозить на борту самолета животных.

Об этом пишет avianews.com.

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Венгерский локостер запрещает перевозку любых животных на борту самолета. Вероятно, это связано с демократичной ценой на билеты авиакомпании. Дело в том, что животные могут задерживать рейсы, а это, в свою очередь, ведет к убыткам.

Однако есть исключение и касается оно людей с инвалидностью. Пассажир может взять с собой на борт собаку-поводыря. Такая услуга предоставляется абсолютно бесплатно, однако такую информацию необходимо указать при бронировании авиабилета.

Кот помогает хозяину собирать чемодан. Фото: Freepik

Также не менее чем за 48 часов до вылета нужно прислать в специальный центр помощи Wizz Air на электронную почту specialassistance@wizzair.com свидетельство собаки-поводыря, а также все ветеринарные документы, необходимые в стране вылета и стране прилета.

В компании также предупреждают, что на одном рейсе в самолете может путешествовать не более одной собаки-поводыря.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров. Также мы писали, как выгодно покупать авиабилеты.