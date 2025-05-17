Wizz Air добавил новые рейсы из Румынии - направления

Самолет Wizz Air. Фото: Pinterest

Венгерский лоукостер Wizz Air расширил маршруты в Румынии. Авиакомпания добавила новые рейсы в Брашов и Тимишоара.

Об этом сообщает портал Visit Ukraine.

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Отмечается, что в октябре 2025 года из румынского города Брашов откроются маршруты в итальянский Неаполь и немецкий Нюрнберг.

Самолет Wizz Air. Фото: Pinterest

Также Wizz Air добавит новые рейсы из румынского города Тимишоара в:

Нюрнберг (Германия);

Франкфурт-Хана (Германия);

Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцария, Франция, Германия);

Ларнаки (Кипр);

Неаполя (Италия).

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров. Также мы писали, что Ryanair изменил некоторые правила для пассажиров.