Wizz Air добавил новые рейсы из Румынии - направления

Wizz Air анонсировал новые рейсы из Румынии
Самолет Wizz Air. Фото: Pinterest
Венгерский лоукостер Wizz Air расширил маршруты в Румынии. Авиакомпания добавила новые рейсы в Брашов и Тимишоара.
Об этом сообщает портал Visit Ukraine.
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Новые маршруты Wizz Air
Отмечается, что в октябре 2025 года из румынского города Брашов откроются маршруты в итальянский Неаполь и немецкий Нюрнберг.
Также Wizz Air добавит новые рейсы из румынского города Тимишоара в:
- Нюрнберг (Германия);
- Франкфурт-Хана (Германия);
- Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцария, Франция, Германия);
- Ларнаки (Кипр);
- Неаполя (Италия).
Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров. Также мы писали, что Ryanair изменил некоторые правила для пассажиров.
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