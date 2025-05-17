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Wizz Air анонсировал новые рейсы из Румынии

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Дата публикации 17 мая 2025 21:36
Wizz Air добавил новые рейсы из Румынии - направления
Самолет Wizz Air. Фото: Pinterest

Венгерский лоукостер Wizz Air расширил маршруты в Румынии. Авиакомпания добавила новые рейсы в Брашов и Тимишоара.

Об этом сообщает портал Visit Ukraine.

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Новые маршруты Wizz Air

Отмечается, что в октябре 2025 года из румынского города Брашов откроются маршруты в итальянский Неаполь и немецкий Нюрнберг.

Wizz Air анонсував нові рейси з Румунії - фото 1
Самолет Wizz Air. Фото: Pinterest

Также Wizz Air добавит новые рейсы из румынского города Тимишоара в:

  • Нюрнберг (Германия);
  • Франкфурт-Хана (Германия);
  • Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцария, Франция, Германия);
  • Ларнаки (Кипр);
  • Неаполя (Италия).

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров. Также мы писали, что Ryanair изменил некоторые правила для пассажиров.

авиарейсы авиабилеты путешествие Wizz Air туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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